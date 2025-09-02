◆東都大学野球３部秋季リーグ戦第１週第１日▽大正大大７Ｘ―６学習院大＝延長１１回タイブレーク＝（２日・岩名球場）

東都大学野球３部秋季リーグ戦が２日、開幕した。大正大は学習院大と対戦し、延長１１回タイブレークの末にサヨナラ勝ちを収めた。

３部からプロ入りを目指すドラフト候補・田中渓樹（けいたつ）投手（４年）は８回から救援。「真っすぐのコントロールを修正することができなかった」と、１／３回を投げ２安打２失点与四死球３と悔しい結果に終わったが、１４０キロ台後半の直球を連発するなど片りんをのぞかせた。

投手を始めたのは大学に入学してから。高校までは内野手を務めていた。「プロでやりたいという思いがずっとあった」。強豪の関東第一では「スタメンにもなれなかった」と悔いの残る３年間を過ごした。「何か変えなければ」。大学卒業後のプロ入りを見据え、以前から興味のあった投手への転向を決意。大正大の大内康至前監督から「ピッチャーとして、うちで一緒にやろう」と誘いを受けたことをきっかけに入学を決めた。大学１年時は１４２キロだった直球が、今年５月の公式戦では１５０キロを記録するなど、大きな成長を遂げている。

この日は巨人などＮＰＢ３球団のスカウトが視察に訪れた。「明確にプロが見えてきたのはここ最近のこと。今まで（スカウトに）見に来てもらうなんて全くなかった」と右腕は驚きつつも、「実感はあまりないですけど、成長できてる部分があるのかな」とうなずいた。

現時点ではプロ志望届を提出する予定。「日本で一番高いレベルでやりたい。まずは１試合１試合ちゃんと勝てるように、やるべきことをきちんとやっていきたい」。幼い頃から夢見たプロの世界。最後までアピールを続け、朗報を待つ。（北村 優衣）