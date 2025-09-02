½é²»¥ß¥¯¡¢¶À²»¥ê¥ó¡¦¥ì¥ó¡¢½ä²»¥ë¥«¡Ä¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥·¥ó¥¬¡¼Ã£¤¬¥í¡¼¥½¥óÁÏ¶È50¼þÇ¯¥é¥¤¥Ö¤ËÂ·¤¤Æ§¤ß¡ª
¡¡¥í¡¼¥½¥óÁÏ¶È50¼þÇ¯¤ò½Ë¤¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¤Ë¡¢¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥·¥ó¥¬¡¼¡Ø½é²»¥ß¥¯¡Ù¤¿¤Á¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡ª ÉñÂæ¤Ï²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡£2026Ç¯1·î17Æü¡¦18Æü¤Î2Æü´Ö¤Ç¡¢Á´3¸ø±é¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢½éÈäÏª¤Î¿·¶Ê¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö¥¬¥ó¥À¥à45¼þÇ¯¡ß½é²»¥ß¥¯¡×µÇ°¥³¥é¥Ü³Ú¶Ê¡È¥¢¥¤¥É¥ëÀï»Î¡É¤Î²Î¾§¤âÍ½Äê¡£¥ß¥¯¡¢¥ê¥ó¡¢¥ì¥ó¡¢¥ë¥«¡¢MEIKO¡¢KAITO¡½¡½¥Ô¥¢¥×¥í¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¤¬Áí½Ð±é¤·¡¢¥í¡¼¥½¥ó¤Î¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¤¥ä¡¼¤ò²Ú¤ä¤«¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡¡¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢¿Íµ¤¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¡¦¤Ï¤Í¤³¤ÈÉÁ¤²¼¤í¤·¡£¥í¡¼¥½¥ó¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¡Ö¤«¤é¤¢¤²¥¯¥ó¡×¤âÅÐ¾ì¤·¡¢½Ëº×´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¡ª¥Á¥±¥Ã¥ÈÃêÁª¼õÉÕ¤Ï9·î3Æü¡Ê¿å¡ËÀµ¸á¥¹¥¿¡¼¥È¡£ÆÃÊÌ¤Ê°ìÌë¤ò¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â¸«ÆÏ¤±¤Þ¤»¤ó¤«¡©
°Ê²¼¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹¤è¤ê°úÍÑ
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¢§¥é¥¤¥Ö¥¿¥¤¥È¥ë
½é²»¥ß¥¯ LAWSON 50th Anniversary Special LIVE
¢§³«ºÅ¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë
2026Ç¯1·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Ä¡ÒÃë¸ø±é¡ÓOPEN 13:00¡¡START 14:00¡¡¡ÒÌë¸ø±é¡ÓOPEN 18:00¡¡START 19:00
2026Ç¯1·î18Æü¡ÊÆü¡Ë¡Ä¡ÒÃë¸ø±é¡ÓOPEN 13:00¡¡START 14:00
¢§²ñ¾ì
²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ê¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡Ë
¢§½Ð±é
½é²»¥ß¥¯¡¢¶À²»¥ê¥ó¡¢¶À²»¥ì¥ó¡¢½ä²»¥ë¥«¡¢MEIKO¡¢KAITO
¢§ÆÃÀßWEB¥µ¥¤¥È
https://l-tike.com/lawson50thmiku/
¢§±¿±Ä¾ðÊó
¼çºÅ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥í¡¼¥½¥ó
ÆÃÊÌ¶¨ÎÏ¡§¥¯¥ê¥×¥È¥ó¡¦¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¡¦¥á¥Ç¥£¥¢³ô¼°²ñ¼Ò
À©ºî¡§Íë²»³ô¼°²ñ¼Ò¡¿³ô¼°²ñ¼Ò¥½¥Ë¡¼¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥ì¡¼¥Ù¥ë¥º
¶¨»¿¡§KDDI³ô¼°²ñ¼Ò
¸å±ç¡§¥í¡¼¥½¥óÁÏ¶È50¼þÇ¯¡Ö¥Þ¥Á¤Î¥Ï¥Ã¥Ô¡¼ÂçºîÀï¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
