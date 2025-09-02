テレビ朝日系バラエティー番組「家事ヤロウ！！！」（火曜・後８時）最終回が２日に放送され、７年半の歴史に幕を閉じた。

同番組は家事に向き合ってこなかったバカリズム、カズレーザー、元ＫＡＴ―ＴＵＮ中丸雄一の３人が、家事をゼロから学ぶドキュメントバラエティー。基礎から今すぐ役立つテクニックまで“狭く”“深く”“ユルく”をテーマに家事をゼロから学んだ。２０１８年４月に深夜番組としてスタートし、２１年４月の改編でゴールデンタイムに昇格。レシピを紹介する番組公式インスタグラムはフォロワー数２８１万人を誇る。

この日は最終回ＳＰと題して放送。冒頭では、バカリズムがカズレーザーを見て「結婚してんじゃんよ！」とびっくり。８月１０日に女優・二階堂ふみとの結婚を発表したカズレーザーは「ありがとうございます！」と満面の笑みを見せた。バカリズムは「最高のハッピーエンドですよね。（７年半の）放送期間に（ＭＣ３人が）全員が結婚するというね」と言って拍手を送った。

番組の中盤で、再びカズレーザーの結婚の話題に。バカリズムは、空港に着陸してスマホを確認した時に、カズレーザーから「今お話しできますか？」というＬＩＮＥが来ていたという。「電話って何かしらある時じゃないですか。どっちかなんですよ。カズさんに限ってそんなことはない、でも結婚のイメージもない。最終回、オレ一人！？」と最悪の事態も想像してしまったが、結婚の報告だったため「おめでとうございまぁす！！！良かったぁ…」と安どしたという。「２分の１だから」と言ってスタジオを笑わせた。

１５００を超える家事初心者レシピからいいね数や反響が大きかったベスト１０を発表。料理家で食育インストラクターの和田明日香さんと阿佐ヶ谷姉妹が見守る中、初心者卒業検定に挑んだ。歴代レシピナンバーワン「みりん生キャラメル」を、実際にスタジオで調理。みりんと生クリームを１対１で煮詰め、冷やすだけの簡単レシピで作った。

バカリズムは和田さんに話を振ると、和田さんは「夢とか目標がなく生きてるんですけど、今自分ができることを楽しく発信しようと思えたのは、お二人やＭＣの皆さんがずっと初心者でいてくれて。番組もずっと家事初心者の目線だったので、一緒に楽しめたのかなと思います。さみしいですけど、楽しい７年半でした」とコメントした。

また卒業検定の実技編として、だし巻き卵を失敗せずに作れるのかをテストした。２人とも上々の出来で、バカリズムは「すみません、なんか。最後ちゃんとやっちゃって。こういうところあるから、俺ら。最後ムキになっちゃった」とわざとらしく笑った。カズレーザーも「ヤケドとかしたほうがいいかな？オチなくてすみません。ボケのパターンも撮ります？」と苦笑した。

最後に改めてあいさつ。バカリズムは「僕ら、知識に関しては覚えてなかったりもするけど、結局繰り返したことによって、体が覚えてたんですよ。体に身についてたんですよ」としみじみ。そして「家事ヤロウ最終回でした。見てくれた皆さん、ありがとうございました！」と言って、スタジオの全員で手を振った。

女子大生との密会スキャンダルを報じらたＭＣの一人・中丸は今年１月に活動を再開したが、謹慎以降は番組に出ることはなかった。

同枠は１０月から、石原良純と小泉孝太郎がＭＣの新番組「火曜の良純孝太郎」（火曜・後８時）を放送する。日本各地の今を見て学ぶ“日本探求バラエティー”が特番を経てレギュラー化する。