『初恋DOGs』ナ・イヌのファンミーティング、アンコール放送決定 歌唱、ギター演奏、ハグなど…ファンとの特別な時間を堪能
きょう2日、最終回を迎えるTBS系7月期火曜ドラマ『初恋DOGs』に出演する韓国の俳優ナ・イヌが4月に開催したファンミーティング『2025 NA INWOO FANMEETING「Spring, Where Love Begins」』が、9月28日（後6：45〜）CS放送「ホームドラマチャンネル」でアンコール放送される。
【写真】ギター演奏も披露！ナ・イヌのファンミーティングの模様
2013年のデビュー以来、ドラマ『哲仁王后〜俺がクイーン!?〜』『王女ピョンガン 月が浮かぶ川』『ジンクスの恋人』『私の夫と結婚して』など数々の話題作に出演し、高い演技力を見せてきたナ・イヌ。『初恋DOGs』へ出演し、ますます注目が高まっている。
そんなナ・イヌが、公式ファンクラブ開設1周年を記念して全国3都市でファンミーティングを開催。その中の4月30日に開催された横浜公演の模様を、公演の舞台裏を収めた映像とともに独占放送。歌にトークにギター演奏まで、約1年ぶりのファンとの特別な時間を過ごした。
公演は主演作『モーテル・カリフォルニア』のOST「Be My Shelter, Hold Me Close」を歌ってスタート。今回のファンミーティングのテーマは「ナ・イヌがヌルンジと一緒に過ごすロマンチックな春のデート」。「Spring, Where Love Begins」（恋が始まる春）というサブタイトルが示すように、それぞれのコーナーが「春のデートスポット」というコンセプトのもと展開されていく。ステージのセットも桜色のソファと椅子に花や小物があしらわれてうららかな春らんまんの雰囲気だ。
MCは昨年4月のファンミと同じ古家正亨が担当。気心知れた2人ならではのリラックスムードが漂う。会場を見渡し「本当にうれしいです。改めましてナ・イヌです」とあいさつすれば、日本語の発音もイントネーションもネイティブ並みで、去年よりも格段に上達。「今日がファンミの最後というのではなくて、今日が始まり。そんな気持ちで今日も楽しみます」という言葉に大きな拍手が送られた。
絵を描きながら近況を報告するコーナーでは、休日の過ごし方や、自分の外見で好きなのはホクロであることを明かしたほか、続くギャップ検証のコーナーでは、古家に「名古屋で教わった言葉ですが『どういうことでしょうか？』というのはどういう意味でしょうか？」と日本語で質問。何かおかしなことを言われたときにツッコミのように使えばいいのだ、と理解すると、以後は絶妙なタイミングで「どういうことでしょうか？」を完璧に使いこなすように（笑）。
ファンアンケートに基づくトークでは、理想のキャラクターは『私の夫と結婚して』のユ・ジヒョク部長が圧倒的人気を集め、名ゼリフを再現した。
続いてファンのお悩みを解決するコーナーでは、長身が映える白衣姿で登場。73歳の誕生日を迎えるというファンのために客席に降りてハグしたり、サービス満点にファンの心に寄り添った。
第2部では、昨年のファンミでも好評だったギター演奏を披露。伝説的ロックバンドGuns N' Rosesの「Sweet Child O' Mine」を披露した。さらに第2部はファンとのふれあいが増加。願いをかなえてくれるコーナーでは「韓国語教室の開講」「告白メッセージ」「愛嬌3連発」に加え、客席に降りて花を手渡しするサプライズで、ファンを大いに喜ばせた。
【写真】ギター演奏も披露！ナ・イヌのファンミーティングの模様
2013年のデビュー以来、ドラマ『哲仁王后〜俺がクイーン!?〜』『王女ピョンガン 月が浮かぶ川』『ジンクスの恋人』『私の夫と結婚して』など数々の話題作に出演し、高い演技力を見せてきたナ・イヌ。『初恋DOGs』へ出演し、ますます注目が高まっている。
公演は主演作『モーテル・カリフォルニア』のOST「Be My Shelter, Hold Me Close」を歌ってスタート。今回のファンミーティングのテーマは「ナ・イヌがヌルンジと一緒に過ごすロマンチックな春のデート」。「Spring, Where Love Begins」（恋が始まる春）というサブタイトルが示すように、それぞれのコーナーが「春のデートスポット」というコンセプトのもと展開されていく。ステージのセットも桜色のソファと椅子に花や小物があしらわれてうららかな春らんまんの雰囲気だ。
MCは昨年4月のファンミと同じ古家正亨が担当。気心知れた2人ならではのリラックスムードが漂う。会場を見渡し「本当にうれしいです。改めましてナ・イヌです」とあいさつすれば、日本語の発音もイントネーションもネイティブ並みで、去年よりも格段に上達。「今日がファンミの最後というのではなくて、今日が始まり。そんな気持ちで今日も楽しみます」という言葉に大きな拍手が送られた。
絵を描きながら近況を報告するコーナーでは、休日の過ごし方や、自分の外見で好きなのはホクロであることを明かしたほか、続くギャップ検証のコーナーでは、古家に「名古屋で教わった言葉ですが『どういうことでしょうか？』というのはどういう意味でしょうか？」と日本語で質問。何かおかしなことを言われたときにツッコミのように使えばいいのだ、と理解すると、以後は絶妙なタイミングで「どういうことでしょうか？」を完璧に使いこなすように（笑）。
ファンアンケートに基づくトークでは、理想のキャラクターは『私の夫と結婚して』のユ・ジヒョク部長が圧倒的人気を集め、名ゼリフを再現した。
続いてファンのお悩みを解決するコーナーでは、長身が映える白衣姿で登場。73歳の誕生日を迎えるというファンのために客席に降りてハグしたり、サービス満点にファンの心に寄り添った。
第2部では、昨年のファンミでも好評だったギター演奏を披露。伝説的ロックバンドGuns N' Rosesの「Sweet Child O' Mine」を披露した。さらに第2部はファンとのふれあいが増加。願いをかなえてくれるコーナーでは「韓国語教室の開講」「告白メッセージ」「愛嬌3連発」に加え、客席に降りて花を手渡しするサプライズで、ファンを大いに喜ばせた。