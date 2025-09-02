ABCテレビ『news おかえり』お天気リポーター中西花「大切なお知らせ」→「まじ？」大胆初ビキニ姿に騒然
ABCテレビ『news おかえり』お天気リポーターの中西花（21）が、2日までに自身のXを更新して「大切なお知らせ」を伝えた。
【写真】「まじ？」「すごいスタイルだね」…『news おかえり』お天気リポーター中西花の大胆姿
「とーっても大切なお知らせ」として掲載したのは、大胆な初ビキニショット。スリムボディがあらわになった。
中西は「FRIDAYさんで初めてのグラビア撮影していただき、来月の9月11日（木）発売号の本誌で掲載します！」と予告。
ファンは「まじ？」「めっちゃびっくり」「こんなカットもあるなんてマジでびっくりです」と騒然。「すごいスタイルだね」「めちゃめちゃ綺麗な身体だなー」など、コメントが続々と寄せられている。
2003年10月18日生まれで、関西学院大学4年。『news おかえり』のほか、ABCラジオ『ABCフレッシュアップベースボール』スタジオMCも務め、大の阪神タイガースファンとしても知られる。
