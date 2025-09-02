劇団ひとり、出演した『デスキスゲーム』絶賛「笑いあり、涙あり、ヌキどころもありますから（笑）」
ピン芸人の劇団ひとり（48）が2日、都内で行われたNetflixコメディシリーズ『デスキスゲーム いいキスしないと死んじゃうドラマ』（9月9日全6話配信）お色気記者発表会に登壇。同作に出演するお笑いコンビ・マヂカルラブリーの野田クリスタル（38）、セクシー俳優の八木奈々（24）、小説家、コメンテーターでセクシー俳優の紗倉まな（32）とともにトークセッションを繰り広げた。
【集合ショット】ゴージャスな衣装に身を包んだ紗倉まな＆八木奈々ら
同作は、テレビプロデューサー・佐久間宣行が、盟友・劇団ひとりを迎え、Netflixで仕掛けたコメディシリーズ。一触即発の“デスキスゲーム”の舞台は、お色気ムンムン美女たちからの誘惑が次々と襲いかかる、アドリブドラマの世界。挑戦者たちに課されたミッションはただ一つ。“最高のキス”で物語を終わらせろ。ただし、途中で”安いキス”をしてしまったら即退場＝“死”。この最も妖（あや）しいゲームの挑戦者は、劇団ひとり、森田哲矢（さらば青春の光）、渡辺隆（錦鯉）、野田クリスタル（マヂカルラブリー）、嶋佐和也（ニューヨーク）、ぐんぴぃ（春とヒコーキ）という6人の人気芸人たち。欲望と自制心の狭間で最高のキスをして、主人公になるのは誰だ、というもの。
ひとりは、記者発表会冒頭「楽しかったですね」と笑顔で回想。「昨日、『この会見のために見ておいてください』って言われて、全6話でしょ。もっと事前に言ってくれなきゃと思ったんですが、結局全部見ちゃった。面白くて止められないんですよ」と絶賛した。
ひとりは、続けて「自分で出ときながらなんですけど、なんだろう、こう、ジャンルがわからないですね、これ。バラエティーはバラエティーなんですけど、ドラマだし、リアリティショーの側面もあったりして。で、笑いあり、涙あり、ヌキどころもありますから（笑）」とアピールした。
記者発表の司会は、荘口彰久が務めた
■『デスキスゲーム いいキスしないと死んじゃうドラマ』出演者
劇団ひとり、森田哲矢（さらば青春の光）、渡辺隆（錦鯉）、野田クリスタル（マヂカルラブリー）、嶋佐和也（ニューヨーク）、ぐんぴぃ（春とヒコーキ）、矢作兼（おぎやはぎ）、山里亮太（南海キャンディーズ）、池田美憂、宮野真守、竹財輝之助、橋本じゅん、結木滉星、野間口徹、八嶋智人、寺島進、西岡徳馬、八木奈々、橘メアリー、金松季歩、塔乃花鈴、葵いぶき、紗倉まな、月乃ルナ、MINAMO
