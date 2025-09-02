ÁêÅ´Àþ¤ÎºÂÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤¿½÷À¤¬ÂÀ¤â¤âÎ¢¤Ë¤ä¤±¤É¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î¤±¤¬¡¡ºÂÀÊ¤Ë²¿¤é¤«¤ÎÌôÉÊ¤¬ÉÕÃå¤«¡¡·Ù»¡¤¬¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤ë
¤¤ç¤¦¸áÁ°¡¢¿ÀÆàÀî¸©¤òÁö¤ëÁêÅ´Àþ¤ÎÅÅ¼ÖÆâ¤ÇºÂÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤¿Ê£¿ô¤Î¾èµÒ¤¬¤ä¤±¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤ÏºÂÀÊ¤Ë²¿¤é¤«¤ÎÌôÉÊ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁêÌÏÅ´Æ»¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤¤ç¤¦¸áÁ°7»þ16Ê¬¤ËÁêÅ´Àþ¡¦³¤Ï·Ì¾±Ø¤ò½ÐÈ¯¤·¤¿²£ÉÍ±Ø¹Ô¤¤ÎÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤¿¾èµÒ¤«¤é¡ÖºÂÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢°áÉþ¤¬Ç¨¤ì¡¢ÌôÉÊ¤Î¤è¤¦¤Ê¤Ë¤ª¤¤¤¬¤¹¤ë¡×¤È¤ÎÊó¹ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢Æ±¤¸ÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤¿2¿Í¤Î¾èµÒ¤«¤é¤â¡ÖºÂÀÊ¤¬Ç¨¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ä¤±¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤ÎÊó¹ð¤¬¤¢¤ê¡¢2¿Í¤ÏÉÂ±¡¤Ç¼êÅö¤Æ¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Èï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï20Âå¤È30Âå¡¢40Âå¤Î½÷À¤Î¤¢¤ï¤»¤Æ3¿Í¤Ç¡¢ÂÀ¤â¤â¤ÎÎ¢¤¬¤¿¤À¤ì¤¿¤ê¡¢¤ä¤±¤É¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢20Âå¤È30Âå¤Î½÷À¤¬·Ú½ý¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
3¿Í¤ÏÆ±¤¸¼ÖÎ¾¤ÎÆ±¤¸ºÂÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢·Ù»¡¤ÏºÂÀÊ¤Ë²¿¤é¤«¤ÎÌôÉÊ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£