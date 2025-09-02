サントリーホールディングス（ＨＤ）は２日、新浪剛史会長（６６）が辞任したと発表した。

同社によると、新浪氏から自ら購入したとされるサプリメントを巡って警察の捜査を受けたと申告があった。１日付で辞表を受理し、新浪氏は辞任を「一身上の理由」としているという。

鳥井信宏社長は２日、東京都内で記者会見を開き、新浪氏から同社への申告は８月２２日にあり、「『（サプリが）違法だとの認識はなかった』と説明を受けている」と述べた。同２８日、新浪氏を除く全取締役が辞任を求める方針で一致したといい、鳥井氏は「サプリに関する認識を欠いた行為は、代表取締役会長の要職に堪えないと判断した」と説明した。

新浪氏は経済同友会の代表幹事や経済財政諮問会議の民間議員を務めている。同友会によると、３日に予定される定例記者会見には本人が出席し、一連の経緯について説明するという。

捜査関係者によると、福岡県警などは８月２２日、大麻由来の違法成分を含んだ製品を巡る密輸事件の関係先として、麻薬取締法違反などの疑いで東京都港区の新浪氏の自宅マンションを捜索。製品は見つからず、新浪氏も捜索時の任意の調べに関与を否定したという。県警は慎重に捜査している。