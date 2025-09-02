¹â¶¶Íõ¡¢24ºÐ¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¤ò¾¡Íø¤Ç¾þ¤ë¡Ö¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª¡× À¤³¦¥Ð¥ì¡¼½éÀï¤òÁÛÄê¤·¤¿¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¤Ë4¡Ý0¤Ç°µ¾¡¡Ú¶¯²½»î¹ç¡Û
¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ÎÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¡ÊÀ¤³¦¥é¥ó¥¯5°Ì¡Ë¤Ï13Æü½éÀï¤ò·Þ¤¨¤ëÀ¤³¦¥Ð¥ì¡¼¤Ë¸þ¤±¤¿¶¯²½»î¹ç¤ò2Æü¡¢ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡ÊÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¡Ë¤Ç¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¡ÊÆ±15°Ì¡Ë¤Ë4¡¼0¡Ê25¡¼20¡¢26¡Ý24¡¢25¡¼20¡¢25¡¼15¡Ë¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£¢¨¶¯²½»î¹çÊÑÂ§¥ë¡¼¥ë¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥»¥Ã¥È¡Ê4¥»¥Ã¥ÈÌÜ¡Ë¤¢¤ê
¡Ú°ìÍ÷¡ÛÀ¤³¦¥Ð¥ì¡¼½÷»Ò8·î23Æü¡¢ÃË»Ò9·î13Æü³«Ëë¡ª ÆüÄø¡õÆüËÜÂåÉ½ÅÐÏ¿¥á¥ó¥Ð¡¼
¥¹¥¿¥á¥ó¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÀÐÀîÍ´´õ¡Ê29¡Ë¡¢¾®Ìî»ûÂÀ»Ö¡Ê29¡Ë¡¢±ÊÏª¸µµ©¡Ê29¡Ë¡¢µÜ±º·ò¿Í¡Ê26¡Ë¡¢¥¨¥Ð¥Ç¥À¥ó ¥é¥ê¡¼¡Ê25¡Ë¡¢郄¶¶Íõ¡Ê24¡Ë¡¢¥ê¥Ù¥í¤Ï»³ËÜÃÒÂç¡Ê30¡Ë¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£
À¤³¦¥Ð¥ì¡¼¤Ç51Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹ÆüËÜ¡£½éÀï¤Î¥È¥ë¥³¡ÊÆ±16°Ì¡Ë¤òÁÛÄê¤·¤¿¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¤ËÂè1¥»¥Ã¥È¡¢¤³¤ÎÆü24ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿郄¶¶¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¡¼¥¹¤ä±¦¼ê¤ÇÂÇ¤Ä¤È¸«¤»¤«¤±¤Æº¸¼ê¤Ç²¡¤·¹þ¤à¤Ê¤É¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ç¿ÈÄ¹207cm¤Î¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡¦¥Ë¥³¥í¥Õ¡Ê21¡Ë¤Î¶¯ÂÇ¤Ê¤É¤ÇÆ±ÅÀ¤Ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â郄¶¶¤Î¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡¢µÜ±º¤Î3¤ÄÌÜ¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¡¼¥¹¤Ê¤É¤ÇºÆµÕÅ¾¤·25¡¼20¤ÇÂè1¥»¥Ã¥È¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
Âè2¥»¥Ã¥È¤ÏÆüËÜ¤Î»ý¤ÁÌ£¤Ç¤¢¤ë¥µ¡¼¥Ö¤ÇÀÐÀî¡¢郄¶¶¡¢µÜ±º¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£½øÈ×¥ê¡¼¥É¤µ¤ì¤ë¤â²ÝÂê¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê¹¶·â¤ò¸«¤»¡¢ÃæÈ×¤ËµÕÅ¾¡£½ªÈ×¤Ï¶¥¤ê¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éºÇ¸å¤Ï¾®Ìî»û¤¬Áê¼ê¥¨¡¼¥¹¤Î¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡¦¥Ë¥³¥í¥Õ¤ò¥·¥ã¥Ã¥È¥¢¥¦¥È¤·26¡Ý24¤ÇÏ¢¼è¤·¤¿¡£
Âè3¥»¥Ã¥È¤Ï¥¹¥¿¥á¥ó¤ò¥»¥Ã¥¿¡¼ÂçÂð¿¿¼ù¡Ê30¡Ë¡¢¥ß¥É¥ë¤òÀ¾ËÜ·½¸ã¡Ê26¡Ë¡¢º´Æ£½Ù°ìÏº¡Ê25¡Ë¡¢¥ê¥Ù¥í¤ò¾®ÀîÃÒÂç¡Ê29¡Ë¤ËÂØ¤¨¤¿¡£ÆüËÜ¤ÏÃæÈ×È´¤±½Ð¤·25¡¼20¤Ç¾¡Íø¡£¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥»¥Ã¥È¡Ê4¥»¥Ã¥ÈÌÜ¡Ë¤ÏÂè3¥»¥Ã¥È¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤Û¤«¤Ë¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤ËÉÙÅÄ¾ÇÏ¡Ê28¡Ë¡¢ÂçÄÍÃ£Àë¡Ê24¡Ë¤Ë¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥ÈÀ¾»³ÂçæÆ¡Ê22¡Ë¤¬²Ã¤ï¤êÁ´°÷¥Ð¥ì¡¼¡£À¤³¦¥Ð¥ì¡¼¤Ë¸þ¤±ÂåÉ½Áè¤¤¤â·ã²½¤¹¤ëÆüËÜ¤ÏÁª¼ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬»ý¤ÁÌ£¤òÈäÏª¤·4¡¼0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
»î¹ç¸å¡¢ºÇÂ¿15ÆÀÅÀ¤Î郄¶¶¤Ï¡Ö¤¤¤¤ÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¡¢¤É¤ó¤ÊÇ¯¤Ë¤·¤¿¤¤¤«Ìä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¶¯²½»î¹çÆüÄø¡Û
2Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¢3Æü¡Ê¿å¡Ë vs ¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¡ÊÅìµþ¡¦ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢7Æü¡ÊÆü¡Ë vs¥¤¥¿¥ê¥¢¡ÊÀéÍÕ¡¦LaLa arena TOKYO-BAY¡Ë
¡ÚÀ¤³¦¥Ð¥ì¡¼ÆüÄø¡Û
¢£Í½Áª¥ê¡¼¥°¡ÊÆüËÜ¤Ï¥×¡¼¥ëG¡Ë
13Æü¡ÊÅÚ¡Ëvs ¥È¥ë¥³
15Æü¡Ê·î¡Ëvs ¥«¥Ê¥À
17Æü¡Ê¿å¡Ëvs ¥ê¥Ó¥¢
¢£·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È
20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¥é¥¦¥ó¥É16 2»î¹ç¡ÊB1°Ì vs G2°Ì¡¢G1°Ì vs B2°Ì¡Ë
21Æü¡ÊÆü¡Ë¥é¥¦¥ó¥É16 2»î¹ç¡ÊC1°Ì vs F2°Ì¡¢F1°Ì vs C2°Ì¡Ë
22Æü¡Ê·î¡Ë¥é¥¦¥ó¥É16 2»î¹ç¡ÊD1°Ì vs E2°Ì¡¢E1°Ì vs D2°Ì¡Ë
23Æü¡Ê²Ð¡Ë¥é¥¦¥ó¥É16 2»î¹ç¡ÊA1°Ì vs H2°Ì¡¢H1°Ì vs A2°Ì¡Ë
24Æü¡Ê¿å¡Ë½à¡¹·è¾¡ 2»î¹ç
25Æü¡ÊÌÚ¡Ë½à¡¹·è¾¡ 2»î¹ç
27Æü¡ÊÅÚ¡Ë½à·è¾¡ 2»î¹ç
28Æü¡ÊÆü¡Ë3°Ì·èÄêÀï¡¢·è¾¡