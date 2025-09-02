上白石萌音、絢香の新曲「Wonder!」MVに出演「人生で初めて親に買ってもらったJ-POPのCDが絢香さんでした」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

絢香の、約2年ぶり通算8枚目となるオリジナルアルバム『Wonder!』（9月3日発売）より、上白石萌音が出演する表題曲「Wonder!」のMVが公開された。

■「Wonder!」MVでは、不思議で楽しいファンタジーの世界が展開

絢香の新曲「Wonder!」はアルバムの象徴と言えるナンバー。絢香のルーツでもあるゴスペルのエッセンスを取り入れ、自身もコーラスに加わり、声の重なりの楽しさがそのまま伝わる楽曲になっている。

MVには、俳優・歌手の上白石萌音が出演。誰もが心の奥に持ちながら、いつの間にか忘れてしまいがちな“子供の無敵感”や“無邪気さ”を、大人が再び取り戻していく物語が描かれている。不思議で楽しい、ファンタジーな「Wonder!」の世界は必見だ。

■絢香 コメント

■上白石萌音 コメント

■アルバム『Wonder!』にはジャンルに縛られない色とりどりな全11曲を収録

アルバム『Wonder!』には、「エリエールPet キミおもい」ブランドソング「ずっとキミと」、劇場アニメ『ベルサイユのばら』主題歌「Versailles -ベルサイユ- 」、MVが公開された表題曲「Wonder!」など、新曲を多数含む全11曲を収録。ポップス、R＆B、ジャズ、バラード、ゴスペル、ファンクと、ジャンルに縛られない色とりどりな楽曲を詰め込んだ作品となっている。

アルバムは、CDのみの商品と、DVD付き仕様の他、ステッカーが封入された特殊ケース仕様のBlu-rayとライブCDが付く初回生産限定盤の3形態でリリース。

DVDとBlu-rayには、2023年9月16日に東京国際フォーラム ホールAにて開催された『Funtale Tour 2023』の模様を収録。絢香ソロバージョンにアレンジされた「Victim of love」「Beautiful World」をはじめ、キャリアを彩る名曲の数々を含む全19曲が楽しめる。初回生産限定盤に付属されるライブCDには、同公演から全15曲を収録。

なお、絢香は9月12日の千葉・松戸市森のホールを皮切りに全国25ヵ所を巡る『絢香 Wonder! Tour 2025』を開催。現在ソールドアウトや残りわずかな公演もあるため、チケットは早めにゲットしよう。

■リリース情報

2025.09.02 ON SALE

DIGITAL ALBUM『Wonder!』

2025.09.03 ON SALE

ALBUM『Wonder!』

