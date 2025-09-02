【無印良品の黒】が大人可愛い！ 着回し力100点あげたい！「優秀キャミワンピ」

どんな日も頼りになる、大人女性の強い味方 “黒アイテム” 。中でも今、チェックしておきたいのが、【無印良品】の「優秀キャミワンピ」です。上品感もキープしながら、普段使いしやすいリラックス感のあるデザイン。手持ちのTシャツやスウェットに重ねるだけで、グッと新鮮に見せられそうなのも嬉しいポイントです。今回はそんな着回し力100点のワンピの魅力や、インフルエンサーの@marin_vvvさんによるコーデ術をご紹介します。

着回しやすいシンプルデザイン × 機能性も抜群！

【無印良品】「婦人 シワになりにくい ブロードキャミソールワンピース」\4,990（税込）

手持ちのトップスがなんだかマンネリ……。そんなときにあると助かるのが、大人の品格を演出してくれそうな黒キャミワンピです。洗練されたミニマルなデザインで、リラックス感のあるシルエットにより気張らず着られそうな1枚。インフルエンサーの@marin_vvvさんによると「お洗濯したら乾くのもはやいし、シワになりにくいのとっても嬉しい」と機能性も抜群のよう。

無難とは言わせない！ 白T合わせは小物でレディムードを更新

定番の白Tシャツは、きっとワードローブにスタンバイしている人も多いはず。王道のレイヤードコーデは、小物使いで周りと差をつけるとグッド。レザー調素材のボストンミニバッグ、こなれ感のある足袋風バレエシューズでレディに格上げ。シルバーカラーのリングやブレスレットで、手元にも華やかさをON。モノトーンの上品さを味方につけた、大人キレイなスタイルが完成します。

付け襟で脱シンプル！ カラー小物が映えるこなれカジュアル

いつも同じような組み合わせで代わり映えしない。そんな人におすすめなのが、大きめの付け襟を加えたガーリーなアプローチ。黒キャミワンピのすっきり感はそのままに、肩周りをふんわりとカバー。華やかさと体型カバーを同時に叶えてくれそうです。発色の良いブルーのバッグやスニーカーを合わせれば、グッと鮮度もアップ。ほどよくスポーティーな雰囲気もプラスされ、甘すぎないカジュアルガーリーに仕上がります。

目から鱗！ ガバッとスウェットを重ねてスカート風にアレンジ

白Tとレイヤードしたり付け襟を盛りつけたり……。さまざまなスタイリングができる、黒キャミワンピ。もっと着回しの幅を広げるなら、思い切って上にトップスを重ねるのもアリ！ ゆるっとした5分袖スウェットをレイヤードすると、たちまちシックなフレアスカート風にさま変わり。カモフラ柄のバッグ、スポサン × 白ソックスで遊び心も加えて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@marin_vvv様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：小沢 鳴子