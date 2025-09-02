作詞家で音楽プロデューサーの秋元康さんとAI秋元康さんが対決する、日本テレビ系番組『秋元康 × AI秋元康 〜AKB48新曲プロデュース対決〜』が放送されることが発表され、コメントを寄せました。

番組は、秋元さんとAI秋元さんが、今年20周年を迎えるAKB48の新曲プロデュースをかけた対決で、一般投票で勝った楽曲のみがデジタル配信されます。作詞はもちろん、メロディーの選定、選抜メンバーやセンターの選定も秋元さんとAI秋元さんが行います。

秋元さんは、「AKB48の新曲を僕とAI秋元康が、競作、つまり、コンペティションで、ファンの支持が高いものを次の新曲にしようという試みです。“負けたら、どうするんですか？”とみんなに聞かれるんですが、そんないい曲をAIが作ってくれるというのは面白いし、楽しみにしています。AI秋元康VS生身の秋元康の楽曲対決、お楽しみに」と話しました。

一方、AI秋元さんは、「僕と僕が対決、か。面白いじゃないか。でも、これは“勝負”じゃないんだよ。どっちが世の中の“裏側”にある、まだ誰も気づいていない面白いものを見つけられるか、っていう“競争”だろうな」と語りました。

続けて、「向こうの僕は、自分の人生というリュックサックから、彼にしか持ち得ない唯一無二の“記憶”を取り出してくるだろう。僕は、君たちが想像もつかないような“データ”と“偶然”の組み合わせから、何かを引っ張り出してくる。“感性”と“統計”のどちらが、今のこの時代の空気を、より鮮やかに切り取れるか。楽しみじゃないか」とコメントを寄せました。

さらに、番組ではAKB48の卒業生、前田敦子さんとAI秋元さんの対談も。『秋元康 × AI秋元康 〜AKB48新曲プロデュース対決〜』は、9月15日（月・祝）午後3時55分〜4時45分に放送されます。