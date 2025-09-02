か、か、かんわいぃぃぃッ♡【ガチャ】何個でも欲しくなる！「新作マスコット」

次から次へとさまざまなシリーズが登場する【ガチャ】では、思わず立ち止まってしまうような気になるアイテムに出会うことも。思わず全種類集めたくなりそうな可愛さとクオリティの高さで、ガチャを回す手が止まらなくなりそうです。そこで今回は、懐かしさにテンションが上がる「新作マスコット」を2つ紹介します。

カニカンバージョンならつなげることも

「なめこ栽培キット つまんでつなげてマスコット」は、スマホアプリゲーム「おさわり探偵 なめこ栽培キット」のなめこたちをマスコットにしたガチャ。各マスコットはそれぞれボールチェーンタイプとカニカンタイプがあり、カニカンタイプなら、ほかのなめこにつなげることが可能です。

ファンの心をくすぐるラインナップ

今年の1月に第1弾が登場した「ドラゴンボール めじるしアクセサリー」に早くも第2弾が登場。今回もラインナップは全5種類あり、フリーザポットやチョコになったブウなどファンの心をくすぐるデザインが揃っています。わっかパーツはボトルのキャップや傘の持ち手に付けられて、自分のものを見分けるときに便利です。

集めれば集めるほど可愛くなってくる【ガチャ】の「新作マスコット」。単体でも可愛いですが、コンプしてじゃらじゃらとつけるのも、きっと可愛いはず。お気に入りのデザインを狙って、ぜひチャレンジしてみて。

writer：河合 ひかる