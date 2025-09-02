山里亮太、妻・蒼井優への誕生日プレゼントを田中みな実に相談「すごいのよ」

9月2日放送の日本テレビ系『DayDay.』に、田中みな実がVTR出演。同番組のMCを務める南海キャンディーズ・山里亮太とのエピソードを話す場面があった。

番組では、田中へのインタビューの模様を公開。この中で、最近あることで山里と連絡を取り合ったという田中は、「奥様の優さんのお誕生日プレゼントの相談。『大丈夫ですか？』っていうのを私から連絡しました」と、山里の妻・蒼井優の誕生日プレゼントについて連絡したと明かした。

続けて、「『DayDay.』を見ていて、連絡来ないなって思ったので。お早めに用意したほうがいいと思うので、そろそろ大丈夫ですか？って私からお声がけして」「そしたら（山里が）『じゃあお願いします』っていうことで、いくつか案を出させてもらって、その中から選んでもらって。色々考えました、一緒に」とコメント。

これを受けて、スタジオで山里は、「すごいのよ。どんなジャンルがいいか、体験系がいいか、美容系がいいか、ファッション系がいいかって、選択肢いっぱい出してくれる」「“じゃあそれで”って言うと、それだったらこっちがいい、こっちがいいってめっちゃくれるの」と、田中の手厚いサポートに感謝していた。