大型犬と近距離で対面した子猫が、あからさまに「デッカ！！」と反応している姿が110万回以上も表示され「ちょっと引いてる顔してるのあまりにも可愛いw」「進撃の巨人が出てきた！みたいな顔…」といった声が寄せられて話題になっています！

【写真：大型犬と近距離で対面して……小さな子猫が見せた『可愛すぎるリアクション』】

大型犬と近距離で対面すると…

Xアカウント「ジョーは犬&猫と共に古民家で暮らしている（@6464prpr）」に投稿されたのは、小さな子猫のとある反応です。

ある日のこと、家にやってきたばかりの子猫「マザリ」ちゃんは、あるものを見つけて驚くように後ずさりする様子をみせていたのだとか。

何を見たのかというと…。

これから一緒に暮らすことになる土佐犬さん！ヌーッと大きな顔を近づけられてしまったため、「え…デッカ！！」と若干引き気味で驚いていたのだそう。

今までに、こんなにも大きなお顔が近距離まで近づいてくることはなかったであろうマザリちゃん。これからは一緒に暮らすことになるので、たくさん遊んでもらって仲良くなれるといいですね！

コントのような反応がSNSで大反響

突然巨大な顔が近づいてきて、ちょっぴり引いたように後ずさりするマザリちゃんの様子は、まるでコントみたいだとX上でも大きな話題になりました。

投稿は110万回以上も表示され「ちょっと引いてる顔してるのあまりにも可愛いw」「進撃の巨人が出てきた！みたいな顔…」「かわいいな」といった声が寄せられています。

マザリちゃんはあっという間に土佐犬さんや先輩猫さんとも打ち解けたそうで、今ではどちらにも楽しそうに遊んでもらっているのだとか！

マザリちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「ジョーは犬&猫と共に古民家で暮らしている（@6464prpr）」さま

