9月1日までに、辻希美がブログを更新。子供たちの新学期が始まったことを報告した。

【写真】ベビーチェアで眠る次女の姿も公開

辻は、8月31日のブログにて、タイトルから本文を続ける形で、「夏休みが…」「終わってしまう」「たぁくんの育休も終わってしまう」と、翌日から生活リズムが変わることについてコメント。

続けて、ベビーチェアで眠る次女の姿を公開し、「そんな中… 新生児 が居ての新学期…」「ぅ〜ん…ドキドキだ」「頑張る私 !!!!!!!!!!!!」と意気込みを綴った。

そして、迎えた9月1日の投稿では、「夏休みが終わって今日から新学期が スタートしました!!!!!!」「学校 teamが皆登校して ユメと初の2人時間」と、8月8日に誕生した次女を抱っこした写真を掲載。

その後、新学期初日のため、中学生の14歳長男と12歳次男はお腹を空かせた状態でお昼前に帰宅したとして、「一瞬の平和時間でした 笑。」と、次女と2人きりの時間はわずかだったことを明かした。

また、小学生の6歳三男については、「幸空は久しぶりの学校 で朝はちょっと 不安がっていましたが、帰って来たら 楽しかったぁ〜って言ってたから 一安心したっ」としつつも、「学校 始まったルーティンを掴むまでが ちょっと大変そうだな」と心境を記していた。

モーニング娘。の人気メンバーとして活躍した辻は、2007年に杉浦太陽と結婚。子育てと仕事を両立しながら、SNSやYouTubeなどで積極的に情報を発信している。17歳の長女（希空）・14歳の長男・12歳の次男・6歳の三男に、このたび誕生した次女が加わり、5児の母となった。

画像出典：辻希美オフィシャルブログより