大人気コスプレイヤーのえなこがこのほど、「ヤングアニマルWeb」（白泉社）に登場。モードな大胆水着姿で、今年の「夏の表紙ジャック」有終の美を飾った。



【写真】「夏の表紙ジャック」を大胆衣装で締めたえなこ

えなこは同サイトのグラビア企画に登場。8月22日に発売された「ヤングアニマル」（白泉社）には掲載しきれなかった、珠玉のカットが詰め込まれた。左右の色が白黒で作られた大胆過ぎる変形水着姿や、ヌーディーな光沢のあるピンク色の水着を着用したカットなどが公開された。担当者は「暑い夏にこそクールに決める♪大胆に洗練されたスタイリッシュな都会系衣装で、凛とした美しさのえなこりんをお届け♡」と告知した。



今年で5年目となり、夏の恒例行事になりつつある、えなこの週刊誌の「表紙ジャック」。ヤングアニマルが今年の夏最後の表紙となった。えなこも自身のX（旧ツイッター）で「今年の夏は雑誌の表紙19誌！担当させていただきました 企画を思いついた当初は5年連続で夏の表紙ジャックができるとは思わず… 編集部の方々のご協力、そして手に取ってくれたみんなのおかげです 夏の思い出を一緒に作ってくれてありがとー！」と喜びの声を語っていた。



（よろず～ニュース編集部）