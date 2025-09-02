インバウンド需要の高まりなどを受け、大町市のホテルに２日、新館とレストランがオープンしました。



新館がオープンしたのは大町市の「ANAホリデイ・インリゾート信濃大町くろよん」です



２日はホテルの関係者や大町市の牛越徹市長などが出席して記念式典が行われました。



新館は、地下1階、地上3階で、温泉付きの客室が30室。料金は1部屋1泊3万2千円からです。





また、これまでチャペルだった建物をレストランに改装。信州産の食材を使ったコース料理を提供します。ANAホリデイ・インリゾート信濃大町くろよん細田祐一総支配人「冬の時季のインバウンド需要と、国内の（観光客向けに）夏も、（今まで）ビュッフェレストランしかなかったのを、すみ分けして、なるべく単価を上げていこうかなという策が一番大きい」ホテルは、立山黒部アルペンルートの玄関口・扇沢駅まで車でおよそ15分。立山黒部貫光によりますと、昨シーズン、立山黒部アルペンルートの外国人観光客は22万4千人と前年を大きく上回りました。また、隣接する白馬村は、この冬、スキー場にのべ89万人以上が訪れそのうち半数近くが外国人観光客だったといいます。ANAホリデイ・インリゾート信濃大町くろよん細田祐一総支配人「今年で（宿泊者の）約半分以上、冬はいったので、インバウンドは。ですので、今後も期待して」