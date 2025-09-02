まるで月面ボウリング？

月や火星などの惑星探査機は、4輪や6輪車の上にゴテゴテと機械類がむき出しになった無骨なデザインが一般的です。それらは脚や車輪があるので段差が超えられなかったり、可動部品が多いほど壊れやすいデメリットがあります。

デコボコだらけの惑星では、どんな移動手段が一番効率的なのでしょうか？

ボール型のロボット

テキサスA&M大学の工学科にいる院生たちが、球体の巨大ゴムボールみたいな探査機を作っています。その名は「RoboBall」。アイデアは2003年にありましたが、しばらく保留になっており2021年に再開。当時より技術がもっと進んでいる今、かなり形になったモノに仕上がっています。

エアバッグに包まれたロボット

直径約61cmの「RoboBall II（第2世代）」は試作品で実証実験に使われ、速度は最高時速は約32kmと高速で転がります。直径約182cmの「RoboBall III（第3世代）」は、内部にセンサーやカメラ、サンプルを取り込む装置などを装備する予定。これなら人間が探索するには険しいであろう、クレーターの中もゴロゴロと調査が可能です。

球体なら脚も車輪もないので、それらの部品は不要だし存在しないから故障もナシ。ついでに転倒の心配もないのが利点です。だけどもし内部が故障したら？ ソフト面は無線でどうにかなっても、ハード面はほぼ解体に近い修理になるそうな。最初からタフなメカを作っておかないと、後々メンド臭そうです。

Image: Texas A&M University College of Engineering

球体は他にも

完全な球体ではないものの、タカラトミーとJAXAが『トランスフォーマー』や『ゾイド』の技術作った｢SORA-Q（ソラキュー）｣も似たようなアプローチでした。2024年1月に月面での観測に成功し、球体タイプの有用性が示されたものと思います。

まだまだ道半ば

「RoboBall」の目標は、自律運転と遠隔操作の両立。いずれは月面探査や、無人ドローンでハリケーン通過後の被災地に運んでマッピングしたり、生存者を探すなどなどの活躍も期待されています。

デッカイ目玉にしか見えませんが、これが調査の目になるんですね。

Source: YouTube, Texas A&M University College of Engineering via INTERESTING ENGINEERING, ファン！ファン！JAXA！