カズレーザーの結婚、バカリズムが「めっちゃ喜んだ」理由「着陸して機内モードを解除した時に」
【モデルプレス＝2025/09/02】バカリズムとメイプル超合金のカズレーザーが9月2日、MCを務めるテレビ朝日系『家事ヤロウ！！！』（毎週火曜よる8時〜）最終回に出演。カズレーザー結婚時の秘話を明かした。
【写真】カズレーザー「隣はふみちゃん？」贈り物公開
8月10日に女優の二階堂ふみとの結婚を発表したカズレーザー。番組冒頭、バカリズムは進行する中でカズレーザーの方を向くと「結婚してんじゃんよ！」とわざとらしく驚き。「最高のハッピーエンドですよね。出演者がこの放送の期間中に全員結婚するというね」と自身も含めて言及し、カズレーザーから「無理やりハッピーエンドに押し込んでる」とツッコまれていた。
バカリズムはカズレーザーから結婚報告の連絡を受け「めっちゃ喜んでたでしょ。それには理由があって」と前置き「飛行機に乗っていて着陸して機内モードを解除した時にカズさんから『今お話しできますか？』って連絡が来て」と経緯を説明。「電話って何かしらある時じゃないですか。（良い報告か悪い報告か）どっちかなんですよ。カズさんに限ってそんなことはない。でも結婚のイメージもないから、最終回俺1人…？」と悪い予感が少しよぎってしまったと振り返った。そのため「『それはやだ！結婚であってくれ。結婚であってくれ』と思って結婚だったから『おめでとうございまーす！！』って。良かったあ」と安心のあまり大声で叫ぶように祝福したといい、笑いを誘っていた。（modelpress編集部）
