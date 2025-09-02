2日（火）は秋田県で大雨が降りました。3日（水）は東北や北陸で線状降水帯が発生する恐れがあります。

雨雲の予想です。

既に秋田県では大雨となっているところがありますが、このあと3日朝にかけて東北の日本海側や北陸には次々に発達した雨雲がかかってくるでしょう。

秋田、山形、新潟、石川では、3日未明から朝にかけて、富山では明け方から朝にかけて線状降水帯が発生し、大雨災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。

予想雨量は3日夕方までの多いところで東北で180ミリ、北陸150ミリ、関東甲信で120ミリとなっています。

土砂災害や低地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。

予想最高気温です。9月とは思えないような危険な暑さが続きそうです。3日も東北南部から西日本にかけては35℃を超えるところが多く、東京、名古屋で37℃、前橋、熊谷で38℃まで上がりそうです。

ただ、この猛暑は一旦収まります。4日（木）から5日（金）は雨が降り、最高気温は35℃を下回るところが多いでしょう。

6日（土）以降は再び猛烈な暑さが戻るところが多そうです。来週にかけて猛暑にも厳重な警戒が必要です。