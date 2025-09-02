【ダッフィー&フレンズ：「gelato pique」プロデュースグッズ】 10月2日 発売予定 価格：6,000円～

東京ディズニーシーは、ルームウェアブランド「gelato pique」プロデュースの“ダッフィー＆フレンズ”デザイン秋冬グッズを10月2日より発売する。価格はポーチが6,000円など。

「ダッフィー&フレンズ20周年：カラフルハピネス」が開催中の東京ディズニー・シーにて、「gelato pique」プロデュースの秋冬シーズンスペシャルグッズが登場。ダッフィーたちの姿がデザインされた、ふわふわで肌触りが心地よいアイテムが販売される。

ルームウェアセット、カーディガン、ぬいぐるみコスチュームは「gelato pique」らしいふんわりとした肌触りの良い素材を使用。そのほか、ふわふわのボーダー柄ニットブランケットと、ダッフィーとロゴをサガラ刺繍であしらった丸いシルエットのポーチなどがラインナップされる。

マクダックス・デパートメントストアにて10月2日より店頭販売、東京ディズニーリゾート・アプリでは同日より予約販売を実施。なお、店頭での購入にはスタンバイパスが必要となる場合がある。

ルームウェアセット ＜gelato pique＞ 22,000円

ルームウェアセット ＜gelato pique＞ 22,000円

ルームウェアセット ＜gelato pique＞ 22,000円

カーディガン ＜gelato pique＞ 19,000円

ぬいぐるみコスチューム ＜gelato pique＞ 8,500円

ニットブランケット ＜gelato pique＞ 15,000円

ポーチ ＜gelato pique＞ 6,000円

(C)Disney

※画像は、すべてイメージです

価格やデザイン、販売日、販売店舗、販売方法等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。