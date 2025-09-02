下校途中の“泣きそうな1年生”。見て見ぬフリ、あなたにはできますか？【ママリ】

送ったのは間違いだった？1年生、初めての登下校

1年生になったばかりの子どもが、初めて1人で下校する日。朝は集団登校だったものの、帰りは不安もあり、分岐地点まで迎えに行ったという投稿者さん。すると、同じ方向に帰る子の中に、道が分からなくなって泣き出してしまった男の子がいたそうです。先生に気づいてもらおうと声をかけたものの、先生たちは別方向へ。戸惑いながらも投稿者さんは、面識のないその男の子を「分かるところまで」と送り届けたといいます。無事に帰せたとはいえ、「他人の子に責任を持てないのに、対応は正しかったのか」「学校に伝えるべきだったのか」と悩む気持ちが残ったようです。

この春1年生になった投稿者さんのお子さんは、初めての登下校を経験しました。朝は集団登校でしたが、帰りは分岐点まで迎えに行ったそうです。もともとは先生が付き添って下校することになっていたものの、その日は先生2人が同じ方向へ行ってしまい、道が分からなくなった男の子が泣き出してしまいました。投稿者さんはその様子に気づき先生を呼び止めて託したものの、やはり先生は2人一緒に進んで行ってしまったそうです。



さらに、自宅方面に帰る子の中にも道に迷いそうになった子がいて、その子とは面識がなかったため不安を感じながらも、「分かる場所まで送る」という形で対応しました。しかし、毎日付き添えるわけでもなく、よその子を送り届ける責任を負うのは正しいことだったのか、それとも学校に連絡すべきだったのか、今も迷いが残っているようです。

学校に連絡する

私もほっとけなくて昨日付き添いました🥹

私の場合は間違えて違うところで曲がってしまったようで、別の場所で待っていたお母さんに会えたのでその旨お伝えしましたが、会えなければ学校に伝えると思います！

その場にいたらほっとけないですよね😅 出典：

私なら学校に報告します。



もし自分の子がその男の子の立場だったら…って考えるとゾッとします😱



今回はママリさんが気付いて助けてくださったから良かったけど、そうじゃなかったらウロウロして事件や事故に巻き込まれかねませんよね😭 出典：

面識が無い子であっても、迷っている子をそのままにできないのは大人として当然であり、帰路で保護者の方に会えないようであれば学校に連絡するとの声が届きました。



投稿者さんが気付いてフォローしたことで、今回は無事に帰宅できたものの、もし誰も気付かなかったらどうなっていたのか考えると恐ろしいですよね。寄せられた声にあるように、事故や事件に巻き込まれてしまう可能性だってあります。

学校から保護者に連絡してもらう

1年生の最初は、帰れない子が

いるのもそうですし先生が一人一人の

お家まで送って、通学路を把握するのに、集団で帰ってましたよ！



学校に電話して、道迷った子の

親御さんに電話して帰り道最初は

分岐点で迎えにきてもらうとか

してもらった方がいいですよね



人の子供であっても、

このご時世なので心配ですね💦 出典：

1年生の初めのころは、先生が子どもたちと一緒に下校し、それぞれの家まで送り届けていたという声もありました。通学路を覚えるために集団下校をしていたそうです。ただ、その期間に道を覚えられる子もいれば、なかなか覚えられない子も出てきてしまうかもしれません。



投稿者さんは学校に連絡し、「慣れるまでは分岐点で保護者に迎えに来てもらうなどの対策が必要では」と提案しています。確かにその通りですよね。わが子でなくても1年生の姿は心配になり、見て見ぬふりはできません。しかし一方で、よその子まで責任を負うことは難しいもの。学校から保護者に連絡を取ってもらえると、安心して見守ることができますね。

当番制で付き添う

うちの子の学校は1学期は一年生は当番制で付き添うことになってます。



どこもそうだと思っていました。



その子の親たちは帰って来れると思っているのでしょうか？



自分の子だったらできるかわかると思うんだけど…



でも二学期にあったから帰ろう！みたいになって、路頭に迷った班とかもあって、一年生はまだまだ侮れないと思いました。←全然帰って来なくて大騒ぎになりました。



私も同じようにその子を家まで送るまで心配で同じようにしちゃいます。そのうち覚えるのかな…と思いつつ、続くようだったら報告しますかね💦 出典：

1年生のうちは、1学期は当番制で付き添うことになっているとの声が届きました。地域によっては、そのように決められている学校もあるようです。保護者の負担は増えることになりますが、当番として決められているのなら誰かが必ず見守ってくれているという安心感はありますよね。



2学期からは子どもたちだけで帰ることになっているため、迷子になる班もあったようです。小学生になったとはいえ、まだ去年は年長組だったことを考えると、まだ不安は残りますよね。



自分が付き添うことで安全は守られるかもしれませんが、その子の親は子どもがちゃんと1人で帰ってきていると間違った認識をしてしまうかもしれません。迷うことが続くのであれば、学校に報告すべきとのこと。そうすることが、その子のためにもなりますよね。

まだまだ不安が残る1年生

小学生になると、自分で登下校するようになり、親としては一気に手が離れたように感じるものです。しかし、ついこの前までは園まで送迎が必要だった子どもたち。まだ道を間違えてしまったり、迷子になったりすることは決して珍しいことではありません。



親として「毎日きちんと帰ってきているから大丈夫」と思っていても、実は今回のようにどこかで誰かの助けを借りて帰宅していた、ということもあり得ます。そしてその事実を親が知らずに過ごしているのは、とても怖いことですよね。



だからこそ、その子どものためにも、また保護者が安心できるようにするためにも、現状を学校に伝え、何らかの対策を取ってもらうことが必要ではないでしょうか。先生が付き添う期間を延長したり、分岐点で保護者が迎えられるようにしたりと、工夫の余地はあるはずです。



まだまだ不安が尽きない1年生。過信せず、少しずつ成長を見守っていきたいものですね。

