熱愛報道で話題の見取り図リリーが、女性を口説くのに“効果的だったテクニック”を明かした。

これは9月2日、都内某所で行われたABEMAの恋愛番組『ラブキャッチャージャパン2』の放送開始記念記者会見での一コマ。先日、13歳年下のフリーアナウンサーと一部週刊誌で熱愛報道されたリリーに対し、報道陣から“これまでに女性を口説くのに効果的だったテクニックは？”と質問が飛んだ。

これを受け、リリーは「60万円のカバンを買ってあげる。これはモテます」とコメント。相方の盛山が「それモテる？利用されてるだけじゃない？」と指摘するも、リリーは「モテます。とりあえず金を使う。それはテクニックです」と言い切った。

山本舞香から「今回もですか？」と聞かれると、リリーは「今回は一銭たりとも使ってません。全部出してもらってます」と言い、盛山は「そんなわけないやん。何かこの話になると悪びれるんですよ」と伝えた。

その上で盛山が「毎日、お姉ちゃんが違う？」と振ると、リリーは「365人いるんです、僕は。記者の人に言いたいんですけど、また違う女を見せてやるんで来てください」とジョーク。とうあは「本当に結構キモめ」と唖然としていた。

“真実の愛”と“欲望の金”を求める男女10人が共同生活を送る、異色の恋愛リアリティーショー『ラブキャッチャージャパン2』は9月16日放送スタート。記者会見には見取り図と同じく番組MCを務める、俳優でモデルの山本舞香、声優の木村昴、インフルエンサーのとうあが登壇した。

