頑張る息子を見守って…最後に伝えた「ありがとう」｜ぼくはオーストラリアの保育園に行きたくない【ママリ】

この物語は、日向(ひゅうが)みゅこ(@myuco_baby)さんが、息子のこーくんと一緒に、オーストラリアで働いているパパの元へと引っ越し、新しい保育園での生活に戸惑いながらも、次第に慣れて楽しく通えるようになるまでを描いたエピソードです。『ぼくはオーストラリアの保育園に行きたくない』第33話をごらんください。

新しい保育園での生活が、一年経過するころ…時々登園渋りはあるものの、こーくんは安定して保育園に通えるようになりました。





回りがどんなになだめすかしても、結局のところこーくん自身が環境に慣れる必要があったのだと理解するみゅこさん。そして、いよいよ卒園が近づいてきます。保育園の友達との生活もそろそろ終わりです。

入学を控えて、小学校でのイベントに参加したり、学校訪問をしたりするこーくんのクラス。



保育園から学校へ提出する個人のシートに、仲良しのお友達と一緒のクラスになれるよう、お願いしました。





新しい環境での生活に対し、こーくんはまた拒否反応を起こすことがあるかもしれません。



ですが、オーストラリアはこーくんにとって、もはや知らない国ではありません。時間をかけ、環境に慣れるまでは、両親がフォローしていかなければならないのかもしれません。





単身赴任のお父さんと一緒に住みたかったこーくん。オーストラリアの慣れない環境の中で葛藤を繰り返し、保育園生活に馴染めるよう、一生懸命登園しました。こーくんの様子をしっかり見守り、フォローして来たみゅこさんたちも、その姿に大きな成長を感じています。



これからも、オーストラリアで毎日頑張って行くこーくん。みゅこさんは、我が子の頑張る姿を見て、誇りに思います。そして「楽しく過ごしてくれてありがとう」と、小さな我が子に感謝の気持ちでいっぱいになるのでした。





記事作成: もも

（配信元: ママリ）