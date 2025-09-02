「不来方賞・Ｊｐｎ２」（２日、盛岡）

課題の左回りもクリア。大外枠から逃げた単勝１・７倍の１番人気に支持されたナルカミがまんまと後続を完封。重賞初制覇を決め、ジャパンダートクラシック・Ｊｐｎ１（１０月８日・大井）への優先出走権をゲットした。２着に４番人気のハグ。２番人気で武豊騎乗のメイショウズイウンは３着に終わった。

６Ｒ後に雷を伴った大雨に襲われた盛岡競馬場。メイン時は雨がすっかりやんでいたが、馬場には水たまりが目立った。その中をマイペース。ナルカミが３連勝で初のタイトル奪取に成功した。ラスト１００メートル手前では鞍上が後ろを振り返るほど。最後は手綱を押さえながら２馬身半差で決着をつけた。

コンビを組んで３連勝の戸崎圭は「フットワークの大きな馬なので、ごちゃつかないように気をつけていたけど、大外枠でそれも心配なかったね」と胸をなで下ろした。直線を向いて後続が懸命に追いかけてきたが、それもどこ吹く風。「手応えは十分。追うというよりナルカミのリズムを大事に。まだまだ余裕があったし、強い内容だったね」と胸を張った。

デビュー戦を２秒差で圧倒しながら２戦目の中京で大敗。左回りに課題を残す結果となった。その後に栗東から転厩。そのあたりに十分配慮しながら慎重に調整を重ねてきた。「同じ左回りでも（回りの大きな）盛岡ならと思って、ここを選択しました」と田中博師の狙いがズバリ的中した。

ダートＧ１級６勝のレモンポップが昨年引退した後、帝王賞を勝ったミッキーファイトに続き、厩舎には頼もしい後輩が誕生した。「まだまだ線が細くて精神的にも弱い。左回りも克服してくれたというより、無事に勝ってくれた感じです」と慎重に言葉を紡ぎながらも「その中で勝ってくれたのは、やはりポテンシャルの高さ。少しずつ成長してくれています」と目を細めた。

「戸崎ジョッキーと同じ勝負服。レモンポップのようになってほしいですね」と締めくくった。この後は様子を見ながらクラシック最終関門・ジャパンダートクラシックへ直行の予定。２冠王者・ナチュラルライズとの対決が楽しみになった。