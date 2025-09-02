4歳児が口にした「自分を好きでいることの大切さ」に3千いいね「健全な家庭の証拠」「すごいな」【ママリ】

子どもの自己肯定感の高さに驚き

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、仔猫を拾ったので(@konekowohirotta)さんの投稿です。

4歳児というと、言語能力や身体能力のほか、社会性もぐんぐん発達する時期です。自分でできることも増えていく時期でもありますね。仔猫を拾ったのでさんのおうちの4歳児さんがある日、予想外な行動を始めたそうです。それがこちら。

■４歳児語録■

唐突に４歳児がエア手紙を読み始めた。

４歳「『わたし』へ」

私「（自分宛てなんだ…）」

４歳「『わたし』はとってもかわいいね。ないてもおこってもお顔がかわいい。おようふくもかわいい。わたしは『わたし』のことが、だいすきだよ」

私「（自己肯定感つよつよの手紙だった…）」

突然始まる謎のひとりお手紙ごっこ。いきなり「『わたし』へ」とエア手紙を読み上げ始める4歳児さん。手紙の中身はまさかの自己肯定感MAXな内容でした。「わたしは『わたし』のことが、だいすきだよ」のこの言葉は、親の心にぐっと刺さりますね。



大人になると忘れがちな「自分を好きでいること」、とても大事なのにできていないときもありますよね。4歳さんの言葉に胸を打たれた方も多いのではないでしょうか。「わたしはわたしが好き」、とてもすてきな言葉です。



この投稿には「健全な家庭環境で育っている証拠」「4歳児さん凄いなぁ」といったリプライがついていました。育児って奥深いなと思う投稿でした。

記事作成: AKI0509

（配信元: ママリ）