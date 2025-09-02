GiGO×『僕のヒーローアカデミア』がコラボ！ フィギュアなど限定景品を展開へ
GiGOグループは、9月12日（金）〜 10月31日（金）の期間、テレビアニメ『僕のヒーローアカデミア』とコラボレーションしたキャンペーンを、全国の店舗やオンラインクレーンゲーム「GiGO ONLINE CRANE」で開催する。
【写真】ちびぐるみも！ GiGO限定クレーンゲーム景品一覧
■アニメ放送と一緒に楽しめる
今回テレビアニメ『僕のヒーローアカデミア』FINAL SEASONの放送に合わせて開催されるのは、GiGO限定のクレーンゲーム景品（プライズ）の展開やノベルティの配布などを行う期間限定のキャンペーン。
数量限定のプライズには、二頭身デザインがかわいい「チビちびぐるみ〜GiGO限定〜」や、高クオリティの「フィギュア 緑谷出久・爆豪勝己〜GiGO限定〜ver．3」と「フィギュア アーマード・オールマイト オール・フォー・ワン 〜GiGO限定〜」が用意される。
また、対象台に500円投入で数量限定のオリジナルシール1枚がもらえるマストバイキャンペーンも実施。デフォルメデザインがキュートな轟焦凍や、相澤消太、トガヒミコなどがそろい、その中からランダムで配布される。
さらに、「GiGOのたい焼き」対象店では「僕のヒーローアカデミア焼き」の購入で「アクリルチャーム」をランダムでプレゼント。加えて、対象店舗でのドリンク注文でも同「アクリルチャーム」がもらえる。
