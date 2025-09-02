車いすテニスの今季４大大会最終戦、全米オープンが２日に開幕する。２０２４年パリ・パラリンピック女子単複２冠で、世界女王の上地結衣（三井住友銀行）が、２０１７年以来の４大大会３冠に挑む。

７月のウィンブルドンで準優勝に終わり、惜しくも生涯ゴールデンスラム（４大大会全制覇とパラリンピック金メダル）達成の快挙を逃した。「悔しくて難しい試合だった。何をしたらよかったのかわからなかった。自宅に帰ってから、ＷＯＷＯＷさんの映像で何回も見返した。それでも、突破口は見つからなかった」。台頭する中国勢にやられた。

しかし、３冠も、過去に１度しか達成していない偉業だ。「まだ完璧な練習や試合が１度もできたことがない」という上地だからこそ、そのたぐいまれなる努力で、常に上を目指す。「新しくやりたいことができたりなど、毎試合毎練習自分がやるべき課題や挑戦が出てきて本当に終わりがない」。

全米は過去、２０１４年、２０１７年と２度の優勝を誇る。準優勝も７度と、最も得意なハードコートが舞台で、決して苦手ではない。全米前、米国に拠点を移している国枝慎吾（ユニクロ）を訪ね、練習をつけてもらった。国枝は、上地のコーチ的な立場だ。「ボコボコにされた（笑）。良い感じで練習してもらっていたが、最終日にボコボコにされた。それがエネルギーにもなって、心強い」。

２日に、コタツォ・モンジャニ（南アフリカ）とのペアで、ダブルス１回戦を戦う。シングルス１回戦は、世界ランキング９位のリジ・デフリーフ（オランダ）と対戦する。過去の対戦は５戦全勝で、１セットも失っていない。