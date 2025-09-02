車いすテニスの今季４大大会最終戦、全米オープンが２日に開幕する。２０２４年パリ・パラリンピック男子シングルス金メダルで、世界王者の小田凱人（東海理化）は、今大会に、男子の国枝慎吾（ユニクロ）、女子のディーデ・デフロート（オランダ）に次ぐ史上３人目のシングルスでの生涯ゴールデンスラム（４大大会全制覇とパラリンピック金メダル）の快挙がかかる。

全米は過去２度の出場で、ベスト８が最高成績だ。決勝進出さえないが、小田は「数字だけ見るとあまり結果は出ていないが、感覚的には全然嫌なイメージとかはない」と気にかけてない。それどころか、ゴールデンスラムの快挙にも「まぁ、いけるっしょ！」と、小田節がさく裂だ。

車いすテニス史上、男子シングルスで生涯ゴールデンスラムを達成したのは、国枝だけ。その偉大な歴史に肩を並べるときが来た。「僕が一選手として車いすテニス界の変化の中心にいたいと少し前から思っている。３０〜４０年後に振り返ったときに、２０２４〜２０２５年に車いすスポーツがガラッと変わったと思ってもらいたい」。

まずは２日に、グスタボ・フェルナンデス（アルゼンチン）と組んだダブルスで、第２シードに挑む。シングルスの１回戦は、世界ランキング８位のケーシー・ラッツラフ（米国）と対戦する。過去の対戦は９戦全勝で、１セットも失っていない。