マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクターのイチロー氏（５１）が２日、石川・七尾市内で行われた松井秀喜氏（５１）が主催する小学生を対象にした野球教室にサプライズで登場した。

これまでも定期的に日米で小学生らを対象に野球教室を実施してきた松井氏。日本での開催は１２度目、日米通算３６度目の開催となった今回は、抽選によって選ばれた石川県能登北部、中部に在住の小学４〜６年生５５名が参加した。

２日前の８月３１日には、イチロー氏の生まれ故郷の愛知（バンテリンドーム）で行われた「ＳＡＴＯ ｐｒｅｓｅｎｔｓ 高校野球女子選抜―イチロー選抜 ＫＯＢＥ ＣＨＩＢＥＮ」に松井氏が参加。昨年に続く２年連続の出場で、２年連続となる本塁打を放った。そしてこの日は松井氏の故郷・石川で行われた野球教室にイチロー氏がサプライズで登場となった。

小学生のフリー打撃には松井氏に続いて、イチロー氏も“登板”。高校野球女子選抜戦では約２週間前に右肩を痛めたアクシデントを乗り越えて、９回１１１球で１安打完封の快投を見せていたが、中１日でこの日は１４人の打者に計２１３球を投げ込んだ。

最初は制球に苦しんでいたが、途中からは小学生に「ナイスボール！」とも声をかけられるほどで、イチロー氏は小学生にも「ナイスバッティング！」と声をかけていた。イチロー氏はサイン会などにも参加し「僕もすごく勉強になりました。ありがとう！」と感謝の言葉を口にしていた。