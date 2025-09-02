ヤンキースGM特別アドバイザーの松井秀喜氏（51）が2日、石川県七尾市内で野球教室を開催した。

能登北部・中部地方の約60人の小学4〜6年生を対象に実技指導。昨年1月の能登半島地震で被災した能登地方で開催するのは初めてで、石川県能美市の松井氏は冒頭で「（故郷での少年時代が）懐かしい。僕もこういう時があったんだなと思います。いい一日にして、明日からのエネルギーになる日にしましょう」とあいさつした。

特別ゲストとして、マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクターのイチロー氏（51）も初参加。サプライズで「実はもう一人、スペシャルゲストが駆けつけてくださっています。オリックスで数々のタイトルを獲得し、その後、海を渡り、シアトル・マリナーズでは…」などと説明が続くと、大歓声が起こった。

イチロー氏は「（出る前に）言っちゃダメでしょ！皆さん、初めまして、イチローです、こんにちは。僕のこと分かる？知ってる？年齢的にちょっと怪しいじゃない」などと笑顔であいさつ。2人は2日前に高校野球女子選抜と真剣勝負を繰り広げており、「多少ダメージはある。100％じゃないんだけど、できる限りみんなと一緒にやりたい」と語り、打撃投手を務めるなど精力的に指導した。

一方の松井氏はイチロー氏が見守る前のフリー打撃で、2スイング目と8スイング目に豪快な柵越えを披露。2日前の試合ではバンテリンドームで特大3ランを放ったパワーの健在ぶりを見せつけた。イチロー氏の参加については「感謝しかない」と話した。