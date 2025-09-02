マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクターのイチロー氏（５１）が２日、石川・七尾市内で行われた松井秀喜氏（５１）が主催する小学生を対象にした野球教室にサプライズで登場した。

これまでも定期的に日米で小学生らを対象に野球教室を実施してきた松井氏。日本での開催は１２度目、日米通算３６度目の開催となった今回は、抽選によって選ばれた石川県能登北部、中部に在住の小学４〜６年生５５名が参加した。

２日前の８月３１日には、イチロー氏の生まれ故郷の愛知（バンテリンドーム）で行われた「ＳＡＴＯ ｐｒｅｓｅｎｔｓ 高校野球女子選抜―イチロー選抜 ＫＯＢＥ ＣＨＩＢＥＮ」に松井氏が参加。昨年に続く２年連続の出場で、２年連続となる本塁打を放った。そしてこの日は松井氏の故郷・石川で行われた野球教室にイチロー氏がサプライズで登場となった。

野球教室恒例となっている松井氏のフリー打撃では、２スイング目で右翼席にスタンドイン。アンコールが巻き起こると、８スイング目も右翼席に飛び込み、８スイングで２本が柵越えだった。８月３１日の高校野球女子選抜でも右翼へ３ランを放った松井氏。中１日で“２戦連発”となった。

松井氏は「まず、１番素晴らしかったのは、元気がよかったこと。地震の影響で不自由な生活をしているかもしれないけど、野球も勉強も、お父さん、お母さんの言うことを聞いて頑張ってください」と小学生たちにエールを送っていた。