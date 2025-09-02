◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 巨人―ヤクルト（２日・京セラドーム大阪）

巨人・戸郷翔征投手が５勝目をかけて先発し、６回まで投げ４安打ながら６四球を与え１失点、１１４球で粘投。１点リードの６回の打席で代打を送られ、勝ち投手の権利を持って降板した。

戸郷は「ランナーを背負うケースも多く、先制もされましたが、なんとか最少失点で粘ることができました」とコメントした。

戸郷は１回１死から長岡秀樹内野手、内山壮真捕手に連続四球を与え、１死一、二塁で４番・村上宗隆内野手を迎え、追い込んでからフルカウントになりファウルで粘られて最後は四球で歩かせ１死満塁。いきなり大きなピンチとなったが、オスナ内野手を三ゴロ併殺打に打ち取り、無失点で切り抜けた。

２回の戸郷は２死から岩田幸宏外野手に右翼線二塁打を許したが、奥川恭伸投手を空振り三振に抑えた。

先制点は３回に奪われた。１死から長岡に右中間二塁打を打たれ、２死となってから４番・村上に中前タイムリーを許し、１点を失った。

４回に中山礼都内野手の６号ソロ本塁打で同点に追いついてもらった戸郷は５回２死から長岡に２打席連続二塁打となる右翼線二塁打。内山に四球を与え一、二塁となり、さらに村上も追い込んでから四球で歩かせ２死満塁とピンチが広がったが、オスナを遊ゴロに打ち取り、なんとか無失点で終えた。

巨人は５回１死から泉口内野手の右前打、岡本和真内野手の四球、岸田行倫捕手が中前打で１死満塁とチャンスを広げ吉川尚輝内野手がストレートの四球で歩き、押し出しで２点目を挙げ勝ち越した。これで先発・戸郷翔征投手は５勝目の勝ち投手の権利を得た。

１点のリードをもらった戸郷は６回、先頭の北村恵吾内野手にこの試合６個目の四球を与え無死一塁となったが、スタートした北村恵を岸田が二塁送球で一、二塁間ではさみタッチアウト。戸郷を助けた。