お笑いコンビ「見取り図」リリーの熱愛報道について、相方・盛山晋太郎が言及する一幕があった。

これは9月2日、都内某所で行われたABEMAの恋愛番組『ラブキャッチャージャパン2』の放送開始記念記者会見での一コマ。番組は“真実の愛”と“欲望の金”を求める男女10人が共同生活を送る、異色の恋愛リアリティーショーという内容だが、会見ではMC内で“MONEY”の役割を最後まで全うできそうな人として、リリーが4人から指名された。

その理由について相方の盛山は「こいつは見ての通り飄々としていて、喜怒哀楽がほぼないんですけど。だからどんな感情になろうが、この表情なので、マネーキャッチャーに向いている」と説明。その上で「番組に人生を捧げてくれてると言いますか、この日に合わせて先日週刊誌に撮られましたんで。お前だけ民間で『マネーキャッチャー』やってるんちゃうやろな」と言うと、リリーは「もちろんマネーキャッチャーです」とボケて、盛山は「マネーなんかい」と突っ込んだ。

リリーは先日、13歳年下のフリーアナウンサーと一部週刊誌で熱愛報道された。芸人界きっての色男として知られている。

『ラブキャッチャージャパン2』は9月16日放送スタート。記者会見には見取り図と同じく番組MCを務める、俳優でモデルの山本舞香、声優の木村昴、インフルエンサーのとうあが登壇した。

取材・文：写真：中山洋平