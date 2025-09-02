須田景凪、新曲「ラストルック」× アニメ『暗殺教室』コラボMV公開
須田景凪の新曲「ラストルック」とTVアニメ『暗殺教室』のコラボレーションミュージックビデオが、YouTube公式チャンネル「ジャンプチャンネル」で公開された。
「ラストルック」は、フジテレビにて放送中のTVアニメ『暗殺教室』再放送 第2弾オープニングテーマで、7月16日に配信リリースされたばかり。
強いエネルギーに満ちた歌詞と疾走感が溢れるアップテンポなナンバーとなっており、須田景凪は今回の楽曲に関して「常識を壊さなければ前に進めない、そんな瞬間にふと宿る、全能感のような感覚を音楽にしました」とコメントしている。
コラボMVは、アニメ本編の名シーンに合わせたリリックと楽曲の疾走感が共鳴した内容になっている。
「ラストルック」
2025.7.16 Digital Release
TVアニメ「暗殺教室」再放送 第2弾オープニング・テーマ
作詞 / 作曲 / 編曲：須田景凪
レーベル：A.S.A.B
Streaming ＆ Download：https://keinasuda.lnk.to/lastlook
＜須田景凪 TOUR 2026 “GLIMMER”＞
2026年3月15日(日) 大阪：NHK大阪ホール
OPEN17:00/START18:00
キョードーインフォメーション：0570-200-888（12:00〜17:00 ※土曜・日曜・祝日は除く）
2026年3月29日(日) 東京：Kanadevia Hall
OPEN17:00/START18:00
SOGO TOKYO ：03-3405-9999（月〜土 12:00〜13:00 ／ 16:00〜19:00 ※日曜・祝日を除く）
・チケット先行
須田景凪公式アプリ「yawn」プレミアム会員先行
2025年7月16日(水)19:00〜2025年7月27日(日)23:59
Official HP：https://www.tabloid0120.com/
