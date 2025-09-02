ILLITが9月1日、日本デビューを迎えて＜ILLIT Japan 1st Single「時よ止まれ」発売記念ショーケース＞を東京・TFTホールで開催した。待望の日本デビューを果たし、ファンと共に特別な日を過ごした同ショーケースのオフィシャルレポートをお届けしたい。

ショーケースでは、タイトル曲「時よ止まれ」を初お披露目したほか、シングル収録曲「Topping」といった日本オリジナル曲2曲を披露した。また、会場には抽選で選ばれたファンとメディアが集結したほか、同公演の模様はHYBE LABELS公式YouTubeとILLIT公式TikTokにて全世界生中継され、ILLITの日本デビューを全世界が祝福した。

ILLITとしては日本初開催のショーケースは大盛況。日本1stシングル収録曲「Topping」でステージの幕を開けると、「こんばんは、ILLITです！」と弾ける笑顔で挨拶した。会場に集まったGLLIT(ファンダム名)を見渡しながら、MOKAは「今日という特別な日にこうしてGLLITの皆さんと近くでお会いできて、とても嬉しいです。」と伝えた。

トークコーナーでは日本1st シングル「時よ止まれ」や、現在開催中の初のファンコンサート＜2025 ILLIT GLITTER DAY IN JAPAN＞などについてが語られた。また、リリース当日午前0時に公開された「時よ止まれ」ミュージックビデオの撮影が日本で行われたことについて、IROHAは「学校や公園など、青春の舞台となるような場所で撮影したので、夏の終わりのまぶしい瞬間を存分に感じられるんじゃないかなと思います」と見どころを伝えた。

そして今週3日および4日に開催される＜GLITTER DAY＞大阪公演への意気込みを聞かれたWONHEEは、「大阪単独公演でGLLITの皆さんにお会いするのは初めてなので、とても楽しみです。新しいステージも用意しているので、ぜひ楽しみにしていてください！」と話し、期待感を高めた。

さらに9月6日の＜第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025` AUTUMN/WINTER＞、9月14日の＜ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025＞への初出演も決まっていることについてMINJUは「日本でとても有名なイベントに出演する機会をいただけて本当に光栄です。たくさんの方々にILLITをもっと知っていただけるように頑張ります！」と意気込んだ。

今後日本でやってみたいことや挑戦してみたいことについてYUNAHは、「番組でグルメツアーをしてみたいです！」とムードメーカーらしい回答を。他にも「いつかILLIT単独でドームなどの大きな会場で公演をすることが目標」など率直な意見が飛び交った。

トークコーナーの終盤にはサプライズも。日本デビューお祝いのケーキと、日本1stシングルの製造限定キャラクターコラボ盤ジャケット写真、そしてタイトル曲「時よ止まれ」ミュージックビデオでコラボレーションしたケアベアも登場するなど、メンバーとGLLITを驚かせた。

ILLITは最後に「こんな特別な日に一緒に過ごしてくださった皆さん、ありがとうございました。これからもGLLITの皆さんにポジティヴなエネルギーをお届けできるアーティストになります」と抱負を伝えた。

最後にタイトル曲「時よ止まれ」を初パフォーマンス。デビュー曲「Magnetic」の手の振付を応用して時計の秒針を表すようなポイントダンスが印象的だ。そしてGLLITの大歓声に包まれながら、日本で初開催となったショーケースの幕を閉じた。

華やかに日本デビュー日を飾ったILLITは、神奈川・ぴあアリーナMMからスタートした初のファンコンサート＜2025 ILLIT GLITTER DAY IN JAPAN＞を開催中だ。この後は9月3日および4日に大阪城ホールでの開催が決定している。

(P)&(C) BELIFT LAB Inc.

■Japan 1st Single「時よ止まれ」

2025年9月1日(月)0時 配信開始

配信リンク：https://illit.lnk.to/tokiyotomare

2025年9月3日(水)CD発売

※発売日は変更になる可能性がございます。

▼収録曲 ※全4曲

Track 1 時よ止まれ

Track 2 Topping

Track 3 借りてきた猫 (Do the Dance) (Japanese Ver.)

Track 4 Almond Chocolate 【製造限定 Care Bears™盤】2,970円(税込)

【初回限定盤】2,640円(税込)

【通常盤】1,650円(税込)

【ユニット盤A - YUNAH, MINJU, MOKA】1,760円(税込)

【ユニット盤B - WONHEE, IROHA】1,760円(税込)

【セブンネットショッピング限定盤】1,650円(税込)

・ILLIT Weverse Shop：https://go.weverse.io/qt3S/4jdtsigf

・UNIVERSAL MUSIC STORE：https://umusic.jp/bKHTDGVB

・HMV：https://www.hmv.co.jp/news/article/250711100/

・タワーレコード：https://tower.jp/article/feature_item/2025/07/14/1001

・TSUTAYA RECORDS：店頭のみ販売

・Amazon.co.jp：https://www.amazon.co.jp/s?field-asin=B0FH6HJF7B|B0FH6FVFH6|B0FH6GDVQM|B0FH6JFGRX|B0FH6HBYLX|B0FH6D9QV3|B0FH6GCZYS|B0FH6J58H5|B0FH6HZ65B|B0FH6H398Z

・楽天：https://books.rakuten.co.jp/search?sitem=2100014556734+2100014556741+4988031786963+4988031786970+4988031786987+4988031786994+4988031787007&f=O

・セブンネットショッピング：https://7net.omni7.jp/search/?keyword=illit20250903&searchKeywordFlg=1

