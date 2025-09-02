◇プロ野球 セ・リーグ 中日-阪神(2日、バンテリンドーム)

中日は7回に3点をあげ、阪神に2点差と迫っています。

対した阪神の先発は、村上頌樹投手。中日打線は初回、死球でランナーを出すも無失点と抑えられます。そんな中、阪神打線は3回にホームラン攻勢。2本の2ランで4得点と、中日は一気にリードを奪われます。

その後も犠牲フライを許し、5点リードとされた7回。ここで中日打線が村上投手をとらえます。先頭・細川成也選手は2塁打でチャンスメイク。さらに続くボスラー選手もポテンヒットで無死1、3塁とします。ここで打席に向かった山本泰寛選手はタイムリーで4点差。ここから村上投手の前に2アウトまで追い込まれるも、ここで起用されたのは代打・大島洋平選手。2アウト2、3塁の場面から7球目のストレートをとらえ、センターへの2点タイムリーとしました。

これで2点差と迫った中日。見事な反撃に本拠地・バンテリンドームも大盛り上がりを見せます。ここで村上投手は降板。2番手・及川雅貴投手の前に追加点とはなりませんでしたが、一気に試合の流れを変えました。