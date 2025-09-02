モデルでタレントの森泉（42）がテレビ朝日「プラチナファミリー&家事ヤロウ!!! 合体SP」（後7・00)に出演し、元アスリートの大豪邸に潜入した。

この日は、森泉が神奈川・葉山にある大豪邸を訪問する企画。家主は、国際大会で金メダルを獲得した経歴を持つ元アスリートであることが明かされ、スタジオでは高嶋ちさ子や小泉孝太郎がその正体を予想した。

邸宅は、真っ白な外観が印象的な3階建ての6SLDK。表札には名前ではなく、家主に縁のある数字「21」が掲げられていた。玄関は2つあり、そのうちの1つは家主の妻が経営するエステサロンとして使用されていた。

数々のこだわりが詰まった邸宅の中でも、森が思わず「え〜！！どうなってんの！？銭湯かよ！」と驚いたのが、豪華なバスルーム。2つの浴槽を水風呂と温浴で使い分けられ、広々としたサウナ室も完備されていた。

そんな豪邸の主は、2021年まで巨人1軍投手チーフコーチを務めていた宮本和知氏であることが判明。

森が気になっていたという「円形リビング」について、「珍しくない？」と本人を前にツッコむと、宮本氏は当初「野球場をイメージして作ったんです」と、リビングに込めた思いを明かしていた。