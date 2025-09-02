ダンス＆ボーカルグループ「ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳ」の数原龍友（３２）が、２日更新のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「デリッシュキッチン」に出演。恋愛観を明かした。

数原は３０代に入り、好きなタイプを「見た目的なことで言うと、ギャルでも清楚でもいいんですよ。見た目の好みはもうないですね」としみじみ。

「それよりも自分がバイクや車に乗ったり、サーフィンしたりとかするんで、自分の趣味の時間も『一緒に行きたい』と言ってくれるような方だとうれしいですね。アウトドアの方がいいかなと思いますね」という。

もしも相手がインドアだったら「いやぁ〜まぁ、頑張ってはみますけど、どうにか連れ出そうとはするかもしれないですね」と語った。

また「一番大好きな人に作ってあげたい料理は？」の質問には「シチュー」と即答。理由は「自分が食べたいから」だそうだが、他にも「母親の思い出の味。実家に帰ったら今でも作ってもらう」という。

「お肉の代わりにポークピッツがいっぱい入っていた。それが好きで、大人になって食べることがなくなったんですけど、たまに作る時にポークピッツを入れると、幼少期を思い出すんですよ」と思いをはせていた。