アテニアは、栄養機能食品「ビューティーセレクト アクティブエール」を、9月17日から発売する。

同製品は、「毎日を豊かに楽しく過ごしたい」「大切な体のために必要な栄養素をバランスよく摂りたい」といった、アラフィフ世代の健やかさ、美しさを考えたサプリメント。大豆イソフラボンやルテインなど、アラフィフ世代から積極的に摂りたい29種類の成分を7粒に凝縮。1回分をワンパックの個包装でまとめているので持ち運びにも便利で、必要な栄養が手軽に摂れる。

製品特長は、基本のビタミンのほか、還元型コエンザイムQ10など、積極的に摂りたい成分が摂れ、これからの軽やかな毎日をサポート。変化にとまどうときにも必要な栄養が手軽に摂れる。1回分がワンパックにまとまっているので、持ち運びにも便利だという。

ビタミンB＆Cは体内にストックできない基本のビタミン。イチョウ葉＆フェルラ酸は冴えわたる毎日をサポートする。DHA乳化型＆ヒドロキシチロソールは生活習慣の乱れによる滞りに期待できる。還元型コエンザイムQ10はエネルギーやサビにアプローチし、若々しさに役立つ。プロテオグリカン＆II型コラーゲンはスムーズな毎日をサポートする注目の2成分。ブルーベリー＆ルテイン＆アスタキサンチンは毎日の見るチカラを応援する。大豆イソフラボン＆コラーゲン＆カルシウムは大人女性の美容と健康をサポートする。

［小売価格］5229円（税込）

［発売日］9月17日（水）

アテニア＝https://www.attenir.co.jp