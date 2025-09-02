

「Halloween High Tea」イメージ

ウェスティンホテル仙台は、10月11日〜10月31日の期間、ハロウィンカラーの色合いで秋の味覚を存分に楽しめるハイティー「Halloween High Tea（ハロウィン ハイ ティー）」を発売する。

ブラック・パープル・オレンジなどのハロウィンカラーを纏った秋の食材が並ぶ「Halloween High Tea」。メインディッシュには、芳醇な黒にんにくのソースが赤身の旨味を際立たせる、A5等級仙台牛のランプ肉ローストを用意。ハイティースタンドのオードブルには、オマール海老のベニエや、いちじくと生ハムのタルティーヌ、鮪とビーツのタルタルなどをハロウィンカラーでアレンジした6品が並ぶ。デザートは、カシスクリームを閉じ込めたモンブラン仕立てをほろ苦いキャラメルアイスクリームとともに楽しんでほしい考え。また、オプションで、オリジナルハロウィンカクテルを含む、アルコールフリーフロープランも用意している。

さらに、10月26日〜10月31日の期間に、ジャック オ ランタンや魔女などハロウィンにまつわるアイテムを身に付けて利用すると、通常価格から10％お得に楽しめるハロウィンウイークも開催する。

高層階から秋に染まりゆく街並みを眺めながら、友人や家族とともにハロウィン気分を艶やかに楽しむひとときを過ごしてほしい考え。

［ハイティー「Halloween High Tea」の概要］

実施日：10月11日（土）〜10月31日（金）

場所：ラウンジ＆バー ホライゾン（26階）

時間：14:00〜21:00のうち90分間

（最終入店 19:30、フリーフローL.O.20分前）

料金：6500円

・別途、アルコールフリーフロープランも用意している

・ハロウィンウイーク（10月26日（日）〜10月31日（金））の期間に、ハロウィンにまつわるアイテムを身に付けての利用で通常価格から10％割引する

ウェスティンホテル仙台＝https://the-westin-sendai.com