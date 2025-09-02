中村勘九郎・中村七之助＆前田愛・前田亜季、都内のサウナに登場
歌舞伎俳優の中村勘九郎と弟の中村七之助、勘九郎の妻・前田愛と妹の前田亜季が、このほど都内のスパ「TOTOPA都立明治公園店」のイベント『BAUM WELLNESS RITUAL SAUNA -樹は記憶している-』に来場した。
【写真】『BAUM WELLNESS RITUAL SAUNA』に来場したゲストたち
「樹木との共生」を掲げるスキン＆マインドブランド「BAUM（バウム）」とサウナクリエイティブ集団［TTNE］がコラボレーションしたイベント。8月28日と29日にメディアプレビューが実施され、多数がBAUMとの出会いによって生まれた「13のリチュアル」を体験した。
9月4日までのイベント期間中、TOTOPAでは、男女両フロア内で『BAUM WELLNESS RITUAL SAUNA』を体験できるだけでなく、BAUMのスキンケアサンプルとリーフレットが配布される（なくなり次第終了）。
■来場者ゲスト（あいうえお順・敬称略）
浅利琳太郎、入夏、佐藤さき、涼那、椎名美月、瀬畑茉有子、ソナーポケットko-dai､ 高橋アラン、武居詩織、ととのえ親方、中村勘九郎、中村七之助、畠山千明、前田愛、前田亜季、Kenny、YO-KING ほか
【写真】『BAUM WELLNESS RITUAL SAUNA』に来場したゲストたち
「樹木との共生」を掲げるスキン＆マインドブランド「BAUM（バウム）」とサウナクリエイティブ集団［TTNE］がコラボレーションしたイベント。8月28日と29日にメディアプレビューが実施され、多数がBAUMとの出会いによって生まれた「13のリチュアル」を体験した。
■来場者ゲスト（あいうえお順・敬称略）
浅利琳太郎、入夏、佐藤さき、涼那、椎名美月、瀬畑茉有子、ソナーポケットko-dai､ 高橋アラン、武居詩織、ととのえ親方、中村勘九郎、中村七之助、畠山千明、前田愛、前田亜季、Kenny、YO-KING ほか