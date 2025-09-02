アツギは、今年秋冬シーズンに世界戦略ラグジュアリーブランド「AZGI／アツギ」を発売する。AZGIは持続可能かつ、高いファッション性を備えたブランドを目指す。タイツには天然素材、ソックスにはリサイクルナイロン糸などの環境負荷の少ない素材を採用。アツギが長年培ってきた技術によって美しく、心地よく仕上げた最高級レッグウェアで、脚を装う楽しさを発信する。主な販路は百貨店とアツギオンラインショップで、アツギオンラインショップでは10月1日に販売開始する。

AZGIはアツギの世界戦略ラグジュアリーブランド。日本国内の高級レッグウェア市場のみでなく、海外、特にアジア圏での展開を目指す。ブランド名は、海外の人にも「アツギ」と発音のしやすい綴りを選定。さらに、A to Z、細部に至るまですべてにわたってこだわり、Global（世界的）かつIntelligence（知性）をまとった製品を提供するという意味も込めている。





AZGIはブランド内に3つのラインを展開する。Luxury lineは選りすぐりの最高級素材を用い、アツギが長い歴史の中で培ってきたクラフトマンシップを惜しみなく注ぎ込む。カシミヤやシルクといった最高級素材を高い混率で使用し、ハイゲージで細やかに編み立てることで、しなやかで肌触りの良いラグジュアリーレッグウェアを展開する。Essential lineはツヤや透明感、光沢感といった質感にこだわりながら、上質で繊細な素材を使用することで心地よい肌触りに仕上げたアイテムを取り揃える。Collection lineではハイクラスなライフスタイルやファッションに寄り添う、美しく洗練されたエレガントなデザインのアイテムを提案する。





国際的に活躍している鈴木亜美さんをイメージモデルに起用。鈴木亜美さんのビジュアルを通じて、アツギが提案する上質で心地よい装いを世界に向けて発信する。





AZGI 2025AWキービジュアルでは、ブランドメッセージである「リュクスな、脚装。」を軸に、肌を美しく装うアイテムを取り揃える。見た目の美しさだけでなく、心地よい肌触りにもこだわって素材を選定。上質で豊かなレッグウェアを提案する。

［小売価格］

Luxury line：1万4300円〜2万6400円

Essential line：3080円〜6270円

Collection line：4290円〜1万4300円

（すべて税込）

［発売日］10月1日（水）

アツギ＝https://www.atsugi.co.jp