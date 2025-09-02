【テヘラン＝吉形祐司】アフガニスタンで８月３１日に発生した地震で、最も被害が大きいとみられる東部クナール州では、複数の村落で家屋の大半が倒壊し、村がほぼ消滅したことが２日、生存者の証言で明らかになった。

政府報道官は同州での死者が１４１１人、負傷者が３１２４人に上り、家屋５４１２棟が倒壊したと発表した。道路が寸断され、山岳地の被災地での救助は難航している。

「爆発が起きたかと思った」。同州ヌルグル地区から軍のヘリコプターで救助されたヌール・モハンマドさん（６７）は、東部の主要都市ジャララバードの病院前で本紙通信員に語った。

８月３１日深夜、自宅２階で孫２人と就寝中、爆発のような大きな音で目覚めた直後、強い揺れで自宅が崩れ落ちた。意識を取り戻すと、孫や１階で寝ていた妻と娘らはがれきに埋まっていた。屋外に出て被害を目の当たりにして初めて、地震だったと気づいた。

負傷した妻と息子２人をがれきから掘り出したが、娘と孫は死亡した。「村が全滅した。叫び声や泣き声が聞こえたが、誰も助けてくれなかった」。モハンマドさんは声を震わせた。

現地では家屋の多くが土のれんが造りだ。山腹にある村ごとに数百人が住むとみられるが、救助された住民は「村が消えた」と口をそろえた。妻と息子２人を亡くしたジョン・モハンマドさん（５２）は「屋根が落ちてきた。何千人もの人が、がれきに埋まったままだ」と語った。