デビューからそのセクシー悪女キャラが大注目。セルフィーで挑発的な「話そうか？」の一言に、次期女王を期待する声や裏切りを嘆く声など賛否両論、その存在感が急速に高まっている。

【画像】美女レスラー、小悪魔的“挑発”自撮りショット

WWEの第3ブランドNXTの新星、ブレイク・モンローがXに投稿したセルフィーがファンの間で大きな注目を集めている。

ピンクと水色のリングコスチュームに身を包んだ彼女が、意味深な表情で「話そうか？」とひと言だけ添えたこの一枚は、存在感と野心を強烈に印象づけた。投稿直後から拡散され、NXTユニバースの間で大きな議論を呼んでいる。

デビューからわずか数か月で頭角を現したモンローの挑発的な一枚は、タイトル挑戦への期待を高める要素にもなっている。ファンからは「めっちゃ熱い！」「次期NXT女子王者だ！」「お願いします」と興奮を隠せない声が寄せられる一方で、ベビーフェイスに見せかけながら実は“悪女”だったことに「裏切られた！」とブーイングが殺到。それでも「オレたちはまだ君を愛してる、夢を追いかけてくれ！」と支持を表明する声もあり、賛否入り混じる反応が相次いだ。

リングネームのとおりセックスシンボルを意識した立ち振る舞いは、すでに一つのブランドとなりつつある。SNSでは「みんなが君の名前を口にせずにはいられない」といった熱狂的なコメントや、過激なラブレターめいたメッセージも多く寄せられ、モンローの“セクシー悪女”キャラクターは確実に定着しつつある。

2025年夏にNXTデビューを果たした彼女は、ヒールとして観客を挑発しながら一気に女子ディビジョンのトップコンテンダーへと昇り詰めた。ジョーディン・グレースとの遺恨試合を制し、その勢いのまま王者ジェイシー・ジェーンとの抗争に突入。次回NXTではタイトル挑戦権をかけた大一番への出場が決定しており、いよいよ彼女が“次の女王候補”として本格的に台頭する瞬間が訪れようとしている。

