「早く警察！」猛スピードで追い越した車が赤信号の交差点の真ん中に…突然のバック&蛇行運転 “恐怖の2分間”目撃者語る 福島市
福島市で目撃されたのは、突然、バックで迫ってくる車。
さらに、車線をまたぎながらノロノロと進みドアを開けるなど、危険な運転に遭遇した恐怖の2分間です。
8月26日の午後10時半過ぎ、自宅へ帰宅途中だったという目撃者の夫婦。
すると、隣の車線のセンターラインギリギリを車が走り、猛スピードで追い抜いていきました。
交差点で追いつくと、停止線を大きく超えた位置で止まっていました。
すると次の瞬間、突然、目の前にバックしてきたのです。
目撃者：
こちらが危ないって、ぶつかるってクラクション鳴らしたことによって、また急な勢いでバックして。
そして、走り出したかと思いきや、交差点を過ぎたあと、また停車。
その後も急ブレーキを繰り返し、車線をまたぎながら進むと、運転席のドアを開けます。
目撃者：
恐怖を感じたので、具体的な言葉はわからなかったが、何か怒鳴っている声はわかりました。
目撃者は身の危険を感じ、その場で110番通報しました。
警察：
何がありました？
女性：
私の前に止まってて、バックしてきたりして、ぶつけそうになってるの。
その後、この車は何事もなかったかのように右折していきました。
目撃者によりますと、運転していたのは40代から50代の男性だったといいます。
目撃者はそのまま警察署に行き、ドライブレコーダーの映像を提出したということです。