「早く警察！」猛スピードで追い越した車が赤信号の交差点の真ん中に…突然のバック&蛇行運転　“恐怖の2分間”目撃者語る　福島市

福島市で目撃されたのは、突然、バックで迫ってくる車。

さらに、車線をまたぎながらノロノロと進みドアを開けるなど、危険な運転に遭遇した恐怖の2分間です。

8月26日の午後10時半過ぎ、自宅へ帰宅途中だったという目撃者の夫婦。

すると、隣の車線のセンターラインギリギリを車が走り、猛スピードで追い抜いていきました。

交差点で追いつくと、停止線を大きく超えた位置で止まっていました。

すると次の瞬間、突然、目の前にバックしてきたのです。

目撃者：

こちらが危ないって、ぶつかるってクラクション鳴らしたことによって、また急な勢いでバックして。

そして、走り出したかと思いきや、交差点を過ぎたあと、また停車。

その後も急ブレーキを繰り返し、車線をまたぎながら進むと、運転席のドアを開けます。

目撃者：

恐怖を感じたので、具体的な言葉はわからなかったが、何か怒鳴っている声はわかりました。

目撃者は身の危険を感じ、その場で110番通報しました。

警察：

何がありました？

女性：

私の前に止まってて、バックしてきたりして、ぶつけそうになってるの。

その後、この車は何事もなかったかのように右折していきました。

目撃者によりますと、運転していたのは40代から50代の男性だったといいます。

目撃者はそのまま警察署に行き、ドライブレコーダーの映像を提出したということです。