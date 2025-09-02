¡Ö²ò»¶ÁíÁªµó¤âÁªÂò»è¡×¡©¡ÈÁíºÛÁªÁ°ÅÝ¤·¡É¤ò¸£À©¤«¡¡ÀÐÇËÁíÍý¤Î»×ÏÇ¤Ï¡ÚN¥¹¥¿²òÀâ¡Û
»²±¡ÁªÇÔËÌ¤ÎÁí³ç¤ò¤á¤°¤ê¡Ö²òÅÞÅª¤Ê½ÐÄ¾¤·¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡×¤È¤·¤¿¼«Ì±ÅÞ¡£º£¸å¡¢¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¼¹¹ÔÉô¤Î¿ÊÂà¤Ç¤¹¡£¡ÈÀÐÇË¤ª¤í¤·¡É¤ÎÆ°¤¤ËÁíÍý¤Ï¤É¤¦ÂÐÖµ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡Ê9·î2Æü16»þ20Ê¬º¢ÊüÁ÷¡Ë
¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡Û¡ÖÃÏ°Ì¤ËÎø¡¹¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤ÏÁ´¤¯¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×Î¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¤Ç¤ÎÀÐÇËÁíÍý¤ÎÈ¯¸À
ÀÐÇËÁíÍý¡Ö¤·¤«¤ë¤Ù¤¤È¤¤Ë·èÃÇ¤¹¤ë¡×¤¤¤Ä¡¢²¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤«ÌÀµ¤»¤º
¹âÌø¸÷´õ¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
9·î2Æü¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ï»²±¡Áª¤òÁí³ç¤·¤¿¡ÖÊó¹ð½ñ¡×¤ò¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Êó¹ð½ñ¤Ë¤Ï¡ÖÊª²Á¹âÂÐºö¡×¤ä¡ÖÀ¯¼£¤È¥«¥Í¡×¤Ê¤É¡È¼«Ì±ÅÞÎ¥¤ì¡É¤ò¾·¤¤¤¿9¤Ä¤ÎÍ×°ø¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»²±¡Áª¤ÎÇÔËÌ¤ò¼õ¤±¤Æ¡Ö²òÅÞÅª½ÐÄ¾¤·¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡×¤³¤È¤Ê¤É¤âÌÀµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÈÁíÍý¤é¼¹¹ÔÉô¤Ø¤ÎÀÕÇ¤¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÆ§¤ß¹þ¤ó¤ÀµºÜ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤ÏÎ¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¤ÎËÁÆ¬¤Ç¡¢¤³¤¦È¯¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÇËÌÐÁíÍý
¡Ö»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤½¤ì¤ÏÁ´¤Æ»ä¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÃÏ°Ì¤ËÎø¡¹¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤ÏÁ´¤¯¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¼«Í³Ì±¼çÅÞ¤È¤·¤ÆÆ»¶Ú¤ò¼¨¤¹¡£¤½¤ì¤¬»ä¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤¢¤ê¡¢ÀÕÇ¤¤«¤éÆ¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤·¤«¤ë¤Ù¤¤È¤¤Ë¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿·èÃÇ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢»ä¤¬²Ì¤¿¤¹¤Ù¤ÀÕÌ³¤Ç¤¢¤ë¡×
¤³¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°Õ¿Þ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤«¡£
TBSÊóÆ»¶É À¯¼£Éô ´äÅÄ²ÆÌï ÉôÄ¹:
¡ÖÀÕÇ¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬Ê£¿ô²ó½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1¤ÄÌÜ¤Î¡Ö¤½¤ì¤ÏÁ´¤Æ»ä¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ï¡ÈÁªµó¤ËÉé¤±¤¿¤³¤È¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤¹¡£
2¤ÄÌÜ¤Î¡ÖÆ»¶Ú¤ò¼¨¤¹¡£¤½¤ì¤¬»ä¤ÎÀÕÇ¤¡×¤Ï¡¢Êª²Á¹âÂÐºö¤äËÉºÒÂÐºö¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥³¥áÌäÂê¤äÇÀ¶ÈÀ¯ºö¡¢¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤ËÆ»¶Ú¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¡¢ÃÏ°Ì¤Ë¤·¤¬¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤·¤«¤ë¤Ù¤¤È¤¤Ë·èÃÇ¤¹¤ë¤È¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö¤·¤«¤ë¤Ù¤¤È¤¡×¤È¤Ï¤¤¤Ä¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤Ï¤Ã¤¤ê¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤«¤é¡Ö¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿·èÃÇ¡×¤â¡¢²¿¤Ë´Ø¤¹¤ë·èÃÇ¤Ê¤Î¤«¤â¤Þ¤À¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
Áí²ñ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤Ïµ¼ÔÃÄ¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤ª¤½¤é¤¯¼ÁÌä¤¬¤Ç¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦Åú¤¨¤ë¤«¤ÏÃíÌÜ¤Ç¤¹¤Í¡£
Î¾±¡µÄ°÷Áí²ñ½ªÎ»¡¡ÁíºÛÁª¤ÎÁ°ÅÝ¤·¤ØÆ°¤¤¬³èÈ¯²½¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·
¹âÌø¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¼«Ì±ÅÞ¤ÎµÄ°÷¤¿¤Á¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¼«Ì±ÅÞËÜÉô¤«¤éÅçËÜµ¼Ô¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£
TBSÊóÆ»¶É À¯¼£Éô ÅçËÜÍºÂÀ µ¼Ô:
Î¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¤Î½ªÎ»¤ò¼õ¤±¡¢ÁíºÛÁªÁ°ÅÝ¤·¤Ë¸þ¤±¤¿¼êÂ³¤¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£»²±¡ÁªÇÔËÌ¤ÎÁí³ç¤ò¼õ¤±¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤Ï¡Ö»ä¤ÎÀÕÇ¤¤À¡×¤ÈÄÄ¼Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÇËÁíÍý¡Ê¼«Ì±¡¦Î¾±¡µÄ°÷Áí²ñ ¸á¸å1»þÈ¾¤´¤í¡Ë
¡ÖÂ¿¤¯¤ÎÆ±»Ö¤ò¼º¤Ã¤¿¤³¤È¡£Áªµó¤Ï¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÅöÁ³¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÁíºÛ¤¿¤ë»ä¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤³¤È¤«¤éÆ¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ï·è¤·¤Æ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×
TBSÊóÆ»¶É À¯¼£Éô ÅçËÜµ¼Ô:
ÀÐÇËÁíÍý¤Ï¡ÈÊª²Á¹âÂÐºö¤Ê¤É¤ÎÀ¯ºö²ÝÂê¤ËÆ»¶Ú¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬ÀÕÇ¤¡É¤È¶¯Ä´¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¼«¤é¤Î¿ÊÂà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤·¤¬¤ß¤Ä¤¯¤Ä¤â¤ê¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤ë¤Ù¤¤È¤¤Ë¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿·èÃÇ¤ò¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÞÆâ¤Ç¤Ï¤³¤Î¸å¡¢ÁíºÛÁª¤ÎÁ°ÅÝ¤·¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Æ°¤¤¬³èÈ¯²½¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
ÅÞ¤ÎÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤«¤é°Õ»×³ÎÇ§¤ËÉ¬Í×¤Ê½ðÌ¾¤¬ÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢Äó½Ð¸å¤Î¼è¤ê¾Ã¤·¤ÏÉÔ²Ä¤Ê¤É¡¢¾ÜºÙ¤Ê¥ë¡¼¥ë¤¬¼þÃÎ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÅÞ¤ÎÃæ·ø¡¢¼ã¼êµÄ°÷¤é¤¬¹ñ²ñÆâ¤Ç²ñ¹ç¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢Á°ÅÝ¤·¤Ë»¿À®¤¹¤ëµÄ°÷¤é¤â½¸¤Þ¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
°æ¾åµ®Çî¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¿¶¤êÊÖ¤ë¤È»²µÄ±¡µÄ°÷Áªµó¤¬½ª¤ï¤êÌó1¤«·îÈ¾¡¢¼«Ì±ÅÞÆâ¤Î¸¢ÎÏÁè¤¤¤ä¤ª²ÈÁûÆ°¤ÎµÄÏÀ¤Ç½ª»Ï¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤³¤½¼«Ì±ÅÞ¤Î¼«Ì±ÅÞ¤¿¤ë½ê°Ê¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¸Å¤¤À¯¼£¤òÊÑ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¥¿¥ì¥ó¥È¡¦»Ò°é¤Æ¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼ ÌÚ²¼¤æ¡¼¤¤µ¤ó:
¹ñÌ±¤Î¤³¤È¤ò»×¤Ã¤ÆÀ¯¼£¤ò¿Ê¤á¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î°Ø»Ò¤Î¤¿¤á¤Î¤³¤È¤·¤«¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤«¤¬¤Ã¤«¤ê¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡Ö¤½¤ì¤¬¼«Ì±ÅÞ¤À¤è¤Ê¡×¤°¤é¤¤¤Î´¶³Ð¤Ë¤¹¤é¤â¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
½Ð¿åËã°á¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
Áªµó¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤ËÅêÉ¼¤·¤¿¿Í¤â¡¢Â¾¤ËÆþ¤ì¤¿¿Í¤â¡¢º£¤ÎÀ¯¼£¤Î¤¢¤êÊý¤Ï·è¤·¤ÆË¾¤ó¤À¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤Ê»×¤¤¤¬¤³¤ß¾å¤²¤Æ¤¯¤ë¡¢¤³¤Î1¤«·îÈ¾¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
µÄ°÷Â¦¤«¤é¤¹¤ë¤È¡Ö¥È¥Ã¥×¤òÃ¯¤Ë¤¹¤ë¤«¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌîÅÞ¤È¤âÏÃ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡È²æ¡¹¤Î´¶³Ð¤È¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ê¤É¹ñ²ñ¤Î´¶³Ð¤¬¤³¤ì¤À¤±Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
TBSÊóÆ»¶É À¯¼£Éô ´äÅÄ²ÆÌï ÉôÄ¹:
¤½¤¦¤¤¤¦ÈãÈ½¤¬µ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÏÅöÁ³¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÊ¹¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÀÐÇË¤µ¤ó¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¡ÖÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤¹¡×¤È¸À¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛÁª¤òµá¤á¤ë¿Í¤¿¤Á¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢µÄÏÀ¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
Áí²ñ¤¬½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¿¹»³´´»öÄ¹¤Î¿ÊÂà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀÕÇ¤¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤ÈÏÃ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥«¥á¥é¤¬¤Ê¤¤Ãæ¤Ç²¿¤«ÏÃ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¿¹»³´´»öÄ¹¤¬²¿¤ÈÈ¯¸À¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¤¬¡¢¤³¤Î¸åÊó¤¸¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
²ò»¶ÁíÁªµó¤ò¤Á¤é¤Ä¤«¤»¤Æ¡¢Á°ÅÝ¤·ÇÉ¤ò¸£À©¤«?
¹âÌø¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¹ñÌ±¤«¤é¤âÅÞÆâ¤«¤é¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡ÈÀÐÇËÁíÍý¤Î¿ÊÂà¡É¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¸åÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö9·î8Æü¤ÎÁíºÛÁª¼Â»Ü¤Î°Õ»×³ÎÇ§¡×¤Ç¤¹¡£
½°»²Î¾±¡¤Î¹ñ²ñµÄ°÷295¿Í¤ÈÅÔÆ»ÉÜ¸©Ï¢¤ÎÂåÉ½¼Ô47¿Í¤Î·×342¿Í¡¢¤³¤Î²áÈ¾¿ô¤Ç¤¢¤ë172¿Í°Ê¾å¤ÎÍ×µá¤Ç¡¢ÁíºÛÁª¤ÎÁ°ÅÝ¤·¤¬¼Â»Ü¤ò¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ë¸þ¤±¡¢ÅÞÆâ¤Ç¤ÎÂ¿¿ôÇÉ¹©ºî¤¬ËÜ³Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀÐÇË¤ª¤í¤·¤ÎÆ°¤¤Ë¡¢ÁíÍý¤Ï¤É¤¦ÂÐÖµ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
TBSÊóÆ»¶É À¯¼£Éô ´äÅÄ²ÆÌï ÉôÄ¹:
ÀÐÇËÁíÍý¤Ï¼þ°Ï¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÌ±°Õ¤ÈÅÞÆâ¤Î°Õ¸«¤ËÐªÎ¥¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é²ò»¶ÁíÁªµó¤âÁªÂò»è¡×¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Ì±°Õ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ºÇ¶á¤À¤È³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤ÇÆâ³Õ»Ù»ýÎ¨¤Ï¤¸¤ï¤¸¤ï¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢ÀÐÇË¤ª¤í¤·¤ÎÆ°¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤ÎÃæ¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÊÕ¤ê¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢¤â¤·ÐªÎ¥¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢²ò»¶¤âÁªÂò»è¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÐÇËÁíÍý¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¡Öº£¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¼«Ê¬¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¤ª¤«¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¤½¤³¤Ï¾¯¤·¹Í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÆ÷¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹âÌø¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¤³¤Î¡È²ò»¶ÁíÁªµó¡É¤ò¤Á¤é¤Ä¤«¤»¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¡¢ÁíºÛÁªÁ°ÅÝ¤·¤òµá¤á¤ëÇÉÈ¶¤Î¸£À©¤Î°ÕÌ£¹ç¤¤¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
TBSÊóÆ»¶É À¯¼£Éô ´äÅÄ²ÆÌï ÉôÄ¹:
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ÅöÁ³¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤Ï¸øÇ§¸¢¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á°ÅÝ¤·ÇÉ¤Ï¡¢¤â¤·²ò»¶ÁíÁªµó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¸øÇ§¤¬½Ð¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢Í¹À¯Ì±±Ä²½¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¿Í¤ò¸øÇ§¤»¤º²ò»¶¤·¤¿¡ÈÍ¹À¯²ò»¶¡É¤ò¤·¤¿¾®Àô¸µÁíÍý¤È¤â²ñ¿©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÏÃÂê¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿Æ°¤¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢²ò»¶ÁíÁªµó¤ò¤Á¤é¤Ä¤«¤»¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Á°ÅÝ¤·ÇÉ¤ò¸£À©¤¹¤ëÆ°¤¤È¤â¤È¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
½Ð¿å¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¸£À©¤È¤ß¤é¤ì¤ëÆ°¤¤Ïº£¤É¤ÎÄøÅÙ¡¢¼Â¹ÔÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
TBSÊóÆ»¶É À¯¼£Éô ´äÅÄ²ÆÌï ÉôÄ¹:
É½¤Ç¤â¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¤·¡¢²¿¤È¤Ê¤¯Æ÷¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£¤¿¤À°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿Æ°¤¼«ÂÎ¤ËÊÌ¤Î±Æ¶Á¤¬¤Ç¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Á°ÅÝ¤·»¿À®¤ÎÀ¼¡¡¡È¼¿¦¥É¥ß¥Î¡É¤Î²ÄÇ½À¤â¡Ä
¹âÌø¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
ÉûÂç¿Ã¤äÀ¯Ì³´±¤Ê¤É¡¢À¯Ì³»°Ìò¤ÎÌó10¿Í¤¬Á°ÅÝ¤·¤Ë»¿À®¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
¿ÀÅÄ½á°ì Ë¡Ì³Âç¿ÃÀ¯Ì³´±¡Ê8·î28Æü¡Ë
¡ÖÀ¯Ì³´±¤ò¼Ç¤¤·¤Æ¤âÁíºÛÁª¤òÁ°ÅÝ¤·¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ò¥ê¥¹¥¿¡¼¥È¡×
¾®ÎÓ»ËÌÀ ´Ä¶ÉûÂç¿Ã¡Ê8·î29Æü¡Ë
¡ÖÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢ÉûÂç¿Ã¤ò¼¤·¤Æ¼êÂ³¤¤ò¹Ô¤¤¤¿¤¤¡×
ºØÆ£ÍÎÌÀ ºâÌ³ÉûÂç¿Ã¡Ê8·î31Æü¡Ë
¡ÖÇ¤Ì¿¸¢¼Ô¤è¤êÉûÂç¿Ã¤Î¼Ç¤¤òµá¤á¤é¤ì¤ì¤Ð¼Ç¤¤¹¤ë¡×
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¤¿¤Á¤¬¡¢É¬Í×¤Ê¤é¤Ð¥Ý¥¹¥È¤ò¼¿¦¤·¤Æ¡¢Á°ÅÝ¤·¤Î¼êÂ³¤¤Ë»¿À®¤¹¤ë°Õ¸þ¤â¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¡È¼¿¦¥É¥ß¥Î¡É¤¬µ¯¤³¤êÀ¯¸¢±¿±Ä¤¬¤è¤ê°ìÁØ¸·¤·¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
TBSÊóÆ»¶É À¯¼£Éô ´äÅÄ²ÆÌï ÉôÄ¹:
ÀÐÇËÁíÍýÂ¦¤¬ÅÞÆâ¤Ë°µÎÏ¤ò¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢È¿´¶¤òÇã¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤â¡¢È¿È¯¤¹¤ëÆ°¤¤â¤µ¤é¤Ë¹¤¬¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜÅö¤ËÀ¯Ì³»°Ìò¤Î¼Ç¤¤¬Áê¼¡¤°¤Ê¤é¤Ð¡¢À¯¸¢¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥À¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤³¤Î½Ö´Ö¤«¤éÁíºÛÁªÁ°ÅÝ¤·¤Î¤¿¤á¤Î½ðÌ¾¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë·ã¤·¤¤Æ°¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
º£¤ÎÏÃ¤À¤È¡¢¼«Ì±ÅÞÆâ¤ÎÌ£ÊýÆ±»Î¤Ç»Â¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ¤Î¥À¥á¡¼¥¸¡¢ÃÏÈ×ÄÀ²¼¤ò¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¾·¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¿¥ì¥ó¥È¡¦»Ò°é¤Æ¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼ ÌÚ²¼¤µ¤ó:
¤½¤¦¸«¤é¤ì¤Æ¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¡¢À¤´Ö¤È¤º¤ì¤Æ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
³§¤µ¤óµ¤¤Å¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
TBSÊóÆ»¶É À¯¼£ÉôÄ¹ ´äÅÄ¤µ¤ó:
¤½¤ì¤¾¤ìµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¡Ö¼«Ê¬¤¬Àµ¤·¤¤¤È»×¤¦¤³¤È¤ò¤¹¤Ù¤¤À¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤½¤ÎÆ°¤Á´ÂÎ¤òÍ¸¢¼Ô¤«¤é¸«¤ë¤È¡Ö²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡×¤È»×¤¦¿Í¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
==========
¡ã¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
´äÅÄ²ÆÌï
TBSÊóÆ»¶É À¯¼£ÉôÄ¹
¸µ´±Å¡¥¥ã¥Ã¥×
¾®Þ¼ÁíÍý°ÊÍè¡¢¼ç¤ËÀ¯¼£¼èºà¤òÃ´Åö
ÌÚ²¼¤æ¡¼¤¤µ¤ó
¥¿¥ì¥ó¥È¡¦»Ò°é¤Æ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼ 3»ù¤ÎÉã
»Ò°é¤Æ¥â¥Î¥Þ¥ÍÆ°²è¤¬¿Íµ¤ ³¨ËÜ¡Ö¤Ï¤Ö¤é¤·¥í¥±¥Ã¥È¡×½ÐÈÇ