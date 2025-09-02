路地に大きくふくらんで入ってきた自転車が車に接触 “新車”のドアに傷をつけそのまま逃走 東京・荒川区
自転車と車の接触事故の瞬間。
さらにこの直後、驚きの事態を目撃することに…。
事故があったのは8月23日、東京・荒川区の住宅街です。
路地を抜けて交差点にさしかかったその時、自転車が大きく膨らみながら曲がってきました。
目撃者：
ずいぶん勢いよくオーバーラン的に入ってきたなと。当然ぶつかる速度だなと感じました。
横を通り抜けようとしますが…接触。
目撃者によりますと、自転車は運転席のドアに接触すると、後部座席のドアにもぶつかったといいます。
納車からわずか3カ月だという新車のドアには、擦り傷が確認できます。
事故直後、接触した自転車はというと、こちらを振り向くことなく自転車を立て直し、ペダルに足をかけたといいます。
目撃者：
おい！おい！おい！ちょっと待て！
そして、現場からそのまま去ってしまったのです。
目撃者は走って追いかけますが、逃げる自転車を見失ってしまったといいます。
目撃者：
40代くらいなのかな、男性。サングラスをしていた。普通、ぶつけたら逃げないですよね…。
警視庁は当て逃げとみて、自転車に乗っていた男性の行方を追っています。