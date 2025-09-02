路地に大きくふくらんで入ってきた自転車が車に接触　“新車”のドアに傷をつけそのまま逃走　東京・荒川区

自転車と車の接触事故の瞬間。

さらにこの直後、驚きの事態を目撃することに…。

事故があったのは8月23日、東京・荒川区の住宅街です。

路地を抜けて交差点にさしかかったその時、自転車が大きく膨らみながら曲がってきました。

目撃者：

ずいぶん勢いよくオーバーラン的に入ってきたなと。当然ぶつかる速度だなと感じました。

横を通り抜けようとしますが…接触。

目撃者によりますと、自転車は運転席のドアに接触すると、後部座席のドアにもぶつかったといいます。

納車からわずか3カ月だという新車のドアには、擦り傷が確認できます。

事故直後、接触した自転車はというと、こちらを振り向くことなく自転車を立て直し、ペダルに足をかけたといいます。

目撃者：

おい！おい！おい！ちょっと待て！

そして、現場からそのまま去ってしまったのです。

目撃者は走って追いかけますが、逃げる自転車を見失ってしまったといいます。

目撃者：

40代くらいなのかな、男性。サングラスをしていた。普通、ぶつけたら逃げないですよね…。

警視庁は当て逃げとみて、自転車に乗っていた男性の行方を追っています。