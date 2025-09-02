ホテルニューグランドは、10月5日に、大切な人々の幸せを願いながらランタンのやわらかな灯りのもと、ゆっくりと食事を楽しんでもらうイベント「ランタンナイト」を開催する。

仏教の儀式が起源とされるランタン祭りは、無病息災や心願成就など、福をもたらす儀式として古くからアジア各国で親しまれている伝統行事。同イベントでは、月夜の美しい時期であることにちなみ、お月見からインスピレーション得たイベント限定のフランス料理を用意、会場内にふわりと浮かぶ幻想的なランタンとともに、人と人とのつながりを感じる心温まる食事のひとときを、ゆっくりと楽しんでほしい考え。





［開催概要］

開催日時：10月5日（日） 受付18:00／18:30〜20:00

料金：一人1万8000円（コース料理、フリードリンク、ランタン、税、サービス料込）

受付：タワー館2階 ランデブーラウンジ

会場：タワー館3階 ペリー来航の間

申込み：WEB予約限定

※最少催行人数30名。9月22日（月）12:00時点で催行可否を決定し、申込者へ案内

※屋内でランタンの打ち上げをする。

※ランタンは、LEDキャンドル付きのランタンにヘリウムガスを充填し浮遊させる仕様。回収可能な紐が付いており、打ち上げ後のランタンは希望に応じて持ち帰ることができる

問合せ：ホテルニューグランド 営業企画部 045−681−1841（代） 10:00〜17:00

ホテルニューグランド＝https://www.hotel-newgrand.co.jp